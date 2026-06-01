La jornada del 1 de junio de 2026 se presenta con un cielo poco nuboso, aunque se esperan intervalos de nubosidad alta y algunas brumas al amanecer y al atardecer. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables en general, con ligeros descensos en la costa, mientras que las máximas ascenderán, especialmente en Álava. El viento será flojo y variable, predominando del norte en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado con ambiente agradable

El cielo se despereza lento sobre Bilbao este 21 de octubre, mostrando una gran luminosidad a primera hora, con unos 11 grados que irán subiendo hasta alcanzar los 26 en el transcurso del día. Aunque el sol brillará con fuerza, no hay que olvidar que la humedad estará al alza, creando un ambiente algo pesado. El viento soplará de manera suave, con ráfagas que no superan los 8 km/h, permitiendo un paseo placentero.

Ya por la tarde, los termómetros marcarán unos confortables 20 grados, lo que invitará a disfrutar del exterior antes de que el sol se despida a las 21:44. Las nubes podrían hacer alguna aparición tímida, pero todo parece indicar que la probabilidad de lluvia es escasa, dejando un margen seguro para disfrutar de la jornada sin sobresaltos. En definitiva, una jornada apacible para seguir disfrutando del esplendor otoñal en la ciudad.

Nubes y viento anticipan cambios en Baracaldo

Baracaldo despierta envuelta en un ambiente de expectación, con nubes grisácea anunciando cambios importantes en el tiempo. El viento, que sopla con fuerza, promete desbaratar la tranquilidad habitual, mientras que el cielo cubierto prepara el terreno para posibles lluvias a lo largo del día.

A medida que avance la jornada, la mañana se presenta con temperaturas frescas en torno a los 14 grados, pero la tarde traerá un descenso notable con máximas que no superarán los 24 grados. La humedad alcanzará niveles elevados del 95%, acentuando la sensación de incomodidad. Con rachas de viento que podrían superar los 30 km/h, es mejor no olvidar el paraguas si se planea salir.

Guecho: día soleado con ambiente cálido

El día amanece en Guecho con un cielo despejado que promete mucha luz desde temprano, gracias a la salida del sol a las 06:34. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán ascendiendo, alcanzando una máxima de 22°C en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser aún más cálida. El ambiente se mantendrá húmedo, con un 90% de humedad que hará que se sienta pesado durante el día.

El viento soplará suavemente desde el norte, alcanzando una velocidad media de 10 km/h, sin llegar a ser incómodo. No se espera lluvia alguna, lo que nos lleva a disfrutar de un día caluroso y soleado hasta la puesta del sol, programada para las 21:45, otorgándonos así más de 15 horas de luz.

Santurce: ambiente despejado y agradable hoy

El tiempo presenta un ambiente mayormente despejado y agradable durante la mañana y la tarde, con temperaturas que alcanzan hasta 23 grados. Aunque se percibe una leve brisa de alrededor de 10 km/h, no se esperan lluvias, permitiendo disfrutar de un día sin cambios significativos.

Este es un momento perfecto para aprovechar actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una visita a los comercios locales. La sensación térmica será placentera, creando un entorno ideal para las costumbres diarias y el disfrute de la ciudad.

Cielos despejados y ambiente cálido en Basauri

La mañana en Basauri se presenta tranquila, con cielos parcialmente cubiertos que ofrecen un ambiente fresco, ideal para disfrutar un paseo. La temperatura mínima rondará los 11 grados, por lo que es recomendable llevar una chaqueta ligera.

A medida que avance el día, se espera que las nubes vayan disipándose y el sol haga acto de presencia, elevando la temperatura hasta los 26 grados por la tarde. Así que no olvides tus gafas de sol si planeas salir.