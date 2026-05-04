Silvia Jato recuerda a Jesús Hermida y discrepa de Miriam Díaz Aroca: «Yo no viví eso»

El 4 de mayo del 2015 fue una fecha que marcó un antes y un después en la historia del periodismo español. Jesús Hermida, una de las figuras más influyentes de dicho ámbito, falleció ese día a los 77 años a causa de un infarto cerebral, tal y como informó su familia en aquel momento. Ha pasado más de una década desde entonces, y a pesar del transcurso del tiempo, su legado continúa intacto. De hecho, lo cierto es que sigue muy presente en el mundo de la comunicación, y prueba de ello es el buen recuerdo que guardan los que tuvieron oportunidad de poder trabajar a su lado.

Desde COOL, hemos tenido el privilegio de hablar en exclusiva con Silvia Jato, una de las apodadas como las chicas Hermida, quien como no podía ser de otra manera, no ha dudado en dedicarle palabras de cariño y admiración al que considera que fue su gran mentor en el mundo televisivo.

«Para mí Jesús Hermida es, en mayúsculas, la televisión. Creo que es de las personas con las que más he aprendido, y de las que mejor me han dirigido y me han orientado», comenzaba a decir. Continuaba señalando que era «muy meticuloso, exigente y detallista» y que, sin duda, era un placer poder compartir un proyecto profesional con él porque «sabías que siempre ibas a recibir unas palabras de agradecimiento, de recompensa e incluso de admiración». «A pesar de su exigencia, te transmitía una gran confianza para que te sintieses cómoda realizando el trabajo, aunque conllevase mucho esfuerzo por tu parte. Siempre había una recompensa emocional que te motivaba para seguir», expresaba.

Jato ha vivido un sinfín de anécdotas junto al periodista fallecido pero, sin duda, recuerda con especial cariño el casting en el que la seleccionó y apostó por su talento. «Éramos más de 300 personas y en un momento determinado en el que yo tenía que hablar de las imágenes que me iban poniendo, se me fue la cabeza. Pensaba que no me iban a coger. Y de repente oí la gran voz de Jesús Hermida que me llamaba. ‘¿Por qué cree que nos estamos riendo aquí todos en control?’. Y le dije: ‘Pues mira Jesús, sinceramente, es que estaba pensando en otras cosas’. Y bueno, se empezó a reír muchísimo. Pero claro, yo salí de ahí pensando que no me iban a volver a llamar en la vida. Y me equivoqué», contaba.

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A lo largo de los años, Silvia señala que Jesús le enseñó que «no hacía falta insultar ni herir a nadie» y que con la propia palabra «se podía hacer un buen discurso sin tener que descalificar a nadie». «Me enseñó muchísimas cosas. A no tener que sonreír en carcajada, pero sí a tener una imagen dulce cuando tienes que dar paso a una noticia dura. O sea, tantas, tantas cosas. Tanto él como Begoña, su mujer, para mí han sido los mis padres televisivos», señalaba.

Silvia Jato reacciona a las palabras de Miriam Díaz Aroca

Al mismo tiempo que Silvia Jato ha recordado con mucho cariño a Jesús Hermida, Miriam Díaz Aroca, también considerada chica Hermida, ha concedido una llamativa entrevista en el programa Al cielo con ella. En su caso, la actriz ha señalado que «vivió muchos episodios muy duros» porque el periodista no atravesaba por su mejor momento personal y que generalmente «lo descargaba generalmente con ellas».

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Ante estas declaraciones, Silvia Jato ha señalado a COOL que ella no tuvo esa experiencia con Jesús. «Yo no viví eso. Creo que no siempre se te puede decir que lo haces bien. Y algunas personas lo encajarán mejor que otras. […] He recibido siempre mucho respeto. Incluso cuando me llamaba al despacho para hablar de cosas que no le gustaban de mi trabajo, siempre lo hacía como un gran señor […] No puedo hablar de la experiencia de otras presentadoras que a lo mejor han tenido un día a día con él. […] Yo es cierto que lo he vivido como director, lo he vivido como el que me descubrió, lo he vivido como el que me dio las oportunidades y me corregía cuando me tenía que corregir. Pero en el día a día yo no puedo hablar de lo que han vivido otras. Pero yo, desde mi perspectiva, un señor», concluía.