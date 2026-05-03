Ridículo de la TVE sanchista con el ‘lenguaje inclusivo’: «Felicidades a las atletas y los atletos españoles»

España ganó la plata y el bronce en el Mundial de relevos celebrado en Gaborone (Botsuana) y la televisión pública se lio a la hora de felicitar a las medallistas, pese a que todas eran mujeres. Durante la retransmisión de las dos pruebas, justo después de que las atletas españolas consiguieran un nuevo hito para el deporte patrio, la comentarista hizo un comentario que no pasó nada desapercibido. En su felicitación, se lio con esta nueva moda de utilizar el lenguaje inclusivo para todo, dando la enhorabuena a «las atletas y los atletos españolaes».

Las Golden Bubbles, equipo formado por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Hervás, volvía a hacer historia. Tras ganar el oro en Guanzhou el pasado año, en esta ocasión se colgaban la plata en el 4×400, bajando en tres segundos el récord de España, para situarlo en 3:21.25. Una medalla de lo más celebrada, pese a que fueron superadas por poco por Noruega.

Antes, en el relevo corto femenino de 4×100, el cuarteto formado por Lucía Carrillo, Jael Bestué, Esperança Cladera y Maribel Pérez había logrado el bronce. Con un tiempo de 42.31 entraban por detrás de Jamaica y Canadá. No podían revalidar la plata del pasado año, pero sí que conseguían una nueva presea.

También hubo participación española en las pruebas masculinas, aunque sin lograr medalla. De hecho, en el 4×400 y en el 4×100 no se logró el pase a la final, aunque en la primera de estas pruebas sí que se consiguió el billete para el Mundial de Pekín 2027. En la prueba de 4×400 mixta, España logró la quinta posición, quedándose también sin medalla.

En ‘lenguaje inclusivo’ se cuela en las retransmisiones

Pese a que todas las atletas que triunfaron en este Mundial eran mujeres, en TVE se liaron con el mensaje que quisieron mandar a las medallistas. La narradora de las pruebas no dudó en utilizar un lenguaje inclusivo, algo que ha sido de lo más recurrente en estos últimos años por parte del Gobierno, y que acabó llevándole a pegar un patinazo que no ha pasado desapercibido. «Felicidades a las atletas y los atletos españolaes», dijo.

De esta forma, la televisión sanchista volvía a cometer un nuevo gazapo, esta vez por culpa de la moda de intentar cambiar el género de las palabras para tratar de incluir a todo el mundo, como si no se admitiera ya de por sí a todos a la hora de referirse a ellos como «los atletas». Se suman a los patinazos de miembros del Gobierno, como la propia Yolanda Díaz, que en varias ocasiones ha tenido errores por el mismo motivo.

La líder de Sumar tuvo también un lapsus a la hora de hablar de impuestos. «Los impuestos y las impuest… de todos y de todas», dijo hace unos años en una entrevista en televisión. También se lio en un discurso que dio durante el Centenario del Partido Comunista de España: «Os digo aquí, amigos y amigas, que tenemos una tarea urgenta». Ahora, ese tipo de lenguaje ha calado en la televisión pública, provocando que en RTVE se cometan errores bochornosos.