Así lidió Blanca Hervás con el ‘pluriempleo’ en el Mundial de Atletismo: «Me lo tomé y tuve menos pájaras»

El Mundial indoor de Torun ha cambiado el paradigma del atletismo en general y el español en particular. Sin África en el medallero, con Duplantis en apuros y España recogiendo la segunda mayor cosecha de su historia en mundiales. Cinco medallas, dos de ellas las porta Blanca Hervás, una de las estandartes de la reciente hornada del atletismo español.

El Mundial de Torún es el Mundial de los cinco 400 de Blanca Hervás, que entre carrera y carrera apenas tenía tiempo para ir al hotel, comer algo y descansar lo que pudiera antes de volver a la pista. Ese ha sido su bucle desde el pasado viernes por la mañana hasta el domingo por la tarde. Lo culmina con dos medallas, su primera final individual y mejor tiempo personal.

«Un truco que he aprendido es tomarme un ibuprofeno antes de correr porque gran parte de mis pájaras vienen del dolor de cabeza y siento que el ibuprofeno me evita un poco ese dolor de cabeza tan grande y me permite recuperarme un poco mejor. Coincide que cuando me lo he tomado he conseguido menos pájara. Igual es una tontería que no me tachen aquí los médicos, que yo no tengo ni idea. Igual es mental que me lo creo, no lo sé», asegura a OKDIARIO.

«Me lo tomaba porque como corría por la mañana y volvía a correr por la tarde, después de la siesta me dolía la cabeza de la pájara de por la mañana y me lo tomaba para eso y evitaba la de la tarde», detalló. Su irrupción viene cocinándose durante años en los fogones de Estados Unidos y de España. Cruzó el charco para estudiar y competir en Miami. Y regresó a suelo nacional en busca de una liberación mental que le era esquiva.