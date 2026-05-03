El truco de los expertos en belleza: «Para levantar un párpado caído mejor aplicar la sombra por encima de la cuenca»

El maquillaje es una herramienta poderosa para resaltar la belleza natural y mantener un rostro cuidado y luminoso a cualquier edad. Utilizar productos de calidad y aplicar técnicas adecuadas puede marcar una gran diferencia en el resultado final. La clave está en adaptar el maquillaje a las características propias de cada rostro. En este sentido, los ojos cumplen un rol fundamental, ya que son el centro de la expresión. Uno de los desafíos más comunes es subir y realzar el párpado caído, que puede hacer que la mirada luzca más cansada o apagada si no se trabaja correctamente.

El Instituto Médico Ricart, especialista en dermatología integral, explica que Los párpados caídos son una condición en la que uno o ambos párpados superiores descienden, cubriendo parcial o totalmente el ojo. Esta situación no solo puede afectar la apariencia facial, provocando un aspecto cansado, envejecido o triste. Sin embargo, con la técnica adecuada, es posible corregir visualmente este efecto. La clave está en no seguir la forma natural del párpado, sino en crear una ilusión óptica que eleve la mirada. Esto se logra utilizando correctamente las sombras, el difuminado y la ubicación estratégica de los tonos.

Qué hacer para subir el párpado caído

Lograr una mirada abierta y descansada es clave para un aspecto rejuvenecido, y la correcta aplicación de sombras puede ayudar a disimular imperfecciones y realzar la forma natural del párpado.

Las diversas formas de aplicar sombras y evitar párpados caídos

Aplicar sombra por encima de la cuenca natural

En lugar de seguir la línea del pliegue, se recomienda colocar la sombra un poco más arriba y difuminarla hacia el hueso de la ceja. Esto crea un efecto lifting inmediato.

Gerys, influencer especialista en belleza, explica que el pliegue no es tu cuenca, debes palpar el hueso de tu ceja. Donde este termine y se hunda el dedo, es tu cuenca.

Difuminar en dirección ascendente

El difuminado es clave para evitar que el ojo se vea caído. Siempre se debe trabajar el color hacia arriba y en diagonal hacia la sien. Este movimiento ayuda a “levantar” visualmente la mirada. Evita difuminar hacia abajo, ya que esto acentúa la caída del párpado y endurece la expresión.

Oscurecer la esquina externa

Aplicar un tono más oscuro en el extremo externo del ojo en forma diagonal ayuda a levantar visualmente la mirada.

Iluminar el centro del párpado móvil

Un toque de luz en el centro del ojo aporta amplitud y hace que la mirada se vea más abierta. Clara Cervera, especialista en aparatología facial y fundadora de Clara Cervera Beauty, afirma que «Si usas un segundo tono que no sea extremadamente oscuro ni lo metas solo en el hueco de la cuenca (eso potencia hundimiento y caída) súbelo hasta poco antes de la ceja».

Definir suavemente la línea de pestañas

En lugar de un delineado grueso, se recomienda trabajar la línea de pestañas con sombra oscura difuminada. Esto aporta definición sin “cerrar” el ojo. Si se usa delineador, debe ser fino y con una leve elevación al final.

Trabajar la sombra inferior con cuidado

Aplicar un poco de sombra en la línea inferior puede equilibrar el maquillaje, pero siempre debe ser muy sutil y bien difuminado. Evita cargar demasiado esta zona, ya que puede hacer que el ojo se vea más caído.

Crear transición de tonos (degradado)

Usar al menos dos o tres tonos (claro, medio y oscuro) permite generar dimensión. El tono claro ilumina, el medio define la nueva cuenca y el oscuro aporta profundidad. Este degradado evita que el maquillaje se vea plano.

Trabajar con el ojo abierto: mejora del párpado caído

Aplicar la sombra mirando al frente permite ubicar mejor las zonas estratégicas.

El paso a paso para aplicar sombra de ojos correctamente