El libro que ha sido traducido a 40 idiomas llega a Prime Video en forma de serie: 8 capítulos de puro drama

El cine siempre se ha nutrido de algunos de los mejores libros de la historia de la literatura. Sin embargo, no todas las grandes novelas son fáciles de adaptar al audiovisual. De hecho, existe una gran lista de títulos famosos por la complejidad de trasladar a las imágenes las descripciones, situaciones y escenarios de esos materiales primigenios cargados de inventiva y rupturismo creativo. Ahí están, por ejemplo, Dune de Frank Herbet, Rayuela de Cortázar o La Montaña Mágica de Thomas Mann. Pero ahora, la recomendación que no podemos dejar escapar en este sentido viene de la mano de Prime Video con una versión cinematográfica clave para todos esos amantes de las letras iberoamericanas: La casa de los espíritus se ha convertido en una serie viral dentro de la plataforma de Amazon.

Estrenada el pasado 29 de abril, Prime Video ya tiene publicados tres capítulos de los ocho que tendrá finalmente La casa de los espíritus. El formato serial permite ahondar con precisión en los personajes y tramas de la obra fundacional de Isabel Allende, distanciándose así del largometraje hollywoodiense homónimo de 1993. Aquella cinta de Bille August con Meryl Streep y todo un elenco de estrellas fue muy criticada por la falta de autenticidad cultural y el total reniego de la esencia del material original. Algo que este salto a la pequeña pantalla ha abordado de forma radicalmente diferente, implicando a dos realizadores chilenos como Francisca Alegría y Andrés Wood y a todo un reparto cuyo idioma nativo es el castellano.

Prime Video adapta a Isabel Allende: ‘La casa de los espíritus’

La sinopsis de La casa de los espíritus nos presenta la saga familiar del autoritario patriarca, Esteban Trueba y su esposa Clara, una mujer que posee dones clarividentes en un Chile marcado por tensos cambios políticos. Así y a través de tres generaciones, los oscuros secretos y los amores prohibidos se entrelazan a partir del realismo mágico que imbuye la novela. Un símbolo de rebeldía y espiritualidad que intenta hacer frente a la violencia y el control absoluto pretendido por Esteban. Tras un golpe de Estado, Alba, la nieta, deberá recuperar la memoria de su ascendencia para poder perdonar y sobrevivir a los traumas heredados del pasado.

La fecha de lanzamiento de los capítulos no se da como cualquier otra miniserie de Prime Video: La casa de los espíritus emite semanalmente sus episodios. Aunque no lo hace de forma individual, sino a tandas. El próximo miércoles 6 de mayo llegarán los capítulos 4 y 5 y, el día 13, el 6, 7 y el 8, finalizando así la temporada y la historia principal del libro.

Por el momento, la crítica especializada general ha valorado positivamente esta nueva versión. Destacando sobre todo, cómo es un producto que entiende la esencia y los temas originales creados por Allende.

Reparto: ¿Quién es quién en la serie?

El casting de actores principales de la miniserie es el siguiente:

Alfonso Herrera: Esteban Trueba

Dolores Fonzi: Clara del Valle (etapa adulta)

(etapa adulta) Nicole Wallace: Clara del Valle (etapa joven)

(etapa joven) Fernanda Castillo: Férula

Aline Küppenheim: Nivea del Valle

Eduard Fernández: Severo del Valle

Juan Pablo Raba: Tío Marcos

Tanto la actriz Eva Longoria como la propia Allende ejercen como productoras ejecutivas del proyecto. Actualmente, La casa de los espíritus es la segunda serie más vista de Prime Video, sólo por detrás de la quinta temporada de The Boys.