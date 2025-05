El pasado miércoles 21 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Así pues, hemos sido testigos de cómo Isabel Allende fue una de las invitadas de la noche. La escritora llegó al Teatro Príncipe Gran Vía con ganas de pasarlo en grande. Lo que nadie esperaba es que fuese a dejar completamente descolocado al propio presentador con sus respuestas a las preguntas clásicas. Recordemos que es dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes. Así pues, tras una intensa charla en el teatro, llegó el instante perfecto para que David Broncano diera el paso de hacer las míticas preguntas del programa a Isabel Allende. La primera de ellas, tenía relación con la cantidad de dinero que, actualmente, tenía la escritora en el banco. Normalmente, los invitados dan una cifra exacta y, quien se niega a hacerlo, comparten una aproximación.

La respuesta de la invitada de La Revuelta fue verdaderamente inmediata, ya que quiso hacer la misma pregunta a David Broncano: «¿Por qué no me das el patrimonio tuyo primero?», preguntó, con total contundencia. Como era de esperar, el humorista se quedó completamente sorprendido y descolocado. Fue entonces cuando intentó hacerle la misma pregunta, pero de otra manera: «Vale, pero, ¿estás cómoda financieramente? ¿Estás bien?». Así pues, la escritora se animó a responder lo siguiente: «Sí, no paso hambre», confirmó, asegurando que gozaba de una buena situación económica. Pero no todo quedaba ahí, ya que era el momento de que el humorista formulase a su invitada la segunda de las preguntas clásicas de La Revuelta. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a las relaciones sexuales en los últimos treinta días: «Contéstame entonces a la siguiente pregunta. Me sabe mal decírtelo así a cara perro, sin conocernos, pero…»

En esta ocasión, Isabel Allende volvió a hacer de las suyas para tratar de poner contra las cuerdas a David Broncano. Así pues, aprovechando que Silvia Alonso, actriz y novia del presentador, había estado en el plató, no dudó en devolverle la pregunta: «Tendría que pensar. ¿Por qué te interesa si es mi vida privada?», cuestionó.

Tirando de humor, el jienense respondió con contundencia: «Porque me lo pide el ministro del Interior cada día». Entre risas, Isabel Allende quiso hacer un planteamiento sobre esta pregunta: «Dime tú cómo te ha ido a ti en los últimos 30 días y así empezamos la conversación». Acto seguido, se dirigió a la pareja de Broncano, que estaba en la zona alta del Teatro Príncipe Gran Vía: «A ver Silvia, Silvia que nos diga».

Tras decir que para él había sido un buen mes, el presentador se dirigió a su pareja: «Ya me has metido en un lío». Por lo tanto, después de responder a esta pregunta clásica, David quiso saber si para la escritora había sido un buen mes en el ámbito sexual: «No ha sido malo, pero he estado viajando mucho, así que cuando vuelva a casa espero recuperar un poco». Con el objetivo de zanjar el asunto, Allende fue más allá: «Pero se me está acabando la marihuana, así que si te sobra algo me dejas».