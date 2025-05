El pasado martes 20 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta forma, fuimos testigos de cómo Cristina Castaño llegó al Teatro Príncipe Gran Vía para presentar la serie Lume, en la que interpreta a una periodista que investiga supuestos intereses tras unos incendios en el territorio comprendido entre Galicia y Portugal. Pero, nada más aparecer en imagen, Cristina Castaño dejó completamente sin palabras a David Broncano con su ‘regalo’: «La verdad es que no he tenido tiempo», comenzó diciendo la que diese vida a Judith en La que se avecina. Y añadió: «Lo que pasa es que me extraña que no me digas nada», aseguró, mientras mostraba al presentador y a los espectadores su barriga de embarazada. Como no podía ser de otra manera, el público allí presente no pudo evitar romper a aplaudir con la noticia.

«No he tenido tiempo de preparar el regalo y he dicho: ‘Si ya vengo yo con el regalo incorporado’. Tranquilo, no es tuyo», comentó, entre risas, la invitada de La Revuelta. Cristina Castaño, que está esperando su primer hijo con 46 años, siguió tirando de humor a la hora de hablar de su embarazo: «Hoy de parto no me pongo, a no ser que sea sietemesino. Estoy de siete meses». En ese preciso instante, David Broncano trató de justificar su silencio: «No he dicho nada porque nunca hago comentarios de esas cosas. Nunca lo hago porque puede haber un drama». La actriz, por su parte, confesó al presentador de La Revuelta que todavía no sabe cuál es el sexo del bebé que está esperando, pero tampoco tiene idea de cuándo quiere descubrirlo: «Estoy definiendo cuándo saberlo, no estoy segura. Será Leo porque nace en agosto y los Leo son muy estrellas».

Después de esta sorpresa, Castaño tuvo la oportunidad de hablar de la serie hispano-lusa en la que ha estado trabajando. Así pues, no dudó en hablar de su personaje: «Es una mujer obsesionada con buscar la verdad, que no tiene problemas en decir lo que piensa y poner incómodo al que está enfrente».

Algo que no ha dudado en calificar como «un placer», pero también como «una liberación»: «Hoy en día a las mujeres se nos permite poco no tener filtro», comenzó diciendo Cristina Castaño. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «Siempre tenemos que moderar nuestra forma de hablar para parecer dulces y amables».

Cristina Castaño responde a las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’

Como no podía ser de otra manera, tal y como ocurre con todos y cada uno de los invitados que pasan por el programa de La 1 de Televisión Española, la actriz también respondió a las preguntas clásicas. Así pues, David Broncano le preguntó cuántas relaciones sexuales había mantenido en el último mes.

Ella no dudó en tirar de sinceridad: «Ojo con la mujer embarazada. Si ya era bastante fogosa sin regalito dentro…», comentó. En cuanto a dinero en el banco, Castaño respondió lo siguiente: «No tengo el suficiente como para presumir». Sea como sea, lo cierto es que su visita ha sido una de las más sorprendentes en lo que va de temporada, ¡y no es para menos!