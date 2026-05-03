Saif Abu Keshek, el español detenido en la ‘flotilla’: Israel lo vincula a Hamás y Sánchez exige su libertad

Saif Abu Keshek es un español de origen palestino. Es miembro de la flotilla, icono de Sumar y Podemos, que navegaba hacia la Franja de Gaza. Saif Abu Keshek fue detenido el pasado miércoles junto con 175 miembros de la flotilla. Pedro Sánchez ha exigido su liberación. Estados Unidos e Israel lo vinculan a una organización que sirve de tapadera del grupo terrorista de Hamás. Según la flotilla, va a estar detenido al menos dos días más.

¿Quién es Saif Abu Keshek?

Nació en el territorio palestino de Cisjordania , en Nablús. Lleva alrededor de 20 años residiendo en España, principalmente en Barcelona.

en el , en Nablús. Lleva alrededor de 20 años residiendo en España, principalmente en Barcelona. Tiene doble nacionalidad (española y palestina).

Es una de las figuras organizativas de la Flotilla Global Sumud, que ha intentado romper el bloqueo marítimo de la Franja de Gaza con ayuda humanitaria simbólica.

Está vinculado al activismo por los derechos del pueblo palestino y a organizaciones sociales en Cataluña.

¿Cuál es el vínculo con Hamás?

Saif Abukeshek Abdelrahim es el líder de la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA, por sus siglas en inglés), organización controlada por los terroristas de Hamás y señalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.

para los Palestinos en el Extranjero (PCPA, por sus siglas en inglés), organización controlada por los terroristas de Hamás y señalada por la (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro. Es miembro del Comité Directivo de la Flotilla Global Sumud, forma parte de la secretaría de la PCPA.

La PCPA fue señalada por la OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en enero de 2026 por actuar en nombre de Hamás como su representante en relaciones internacionales.

En un documento desclasificado hallado por las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza en septiembre de 2025, Abukeshek es nombrado como uno de los representantes clave de la PCPA por el ex líder de Hamás , Ismail Haniyeh.

en la Franja de Gaza en septiembre de 2025, Abukeshek es nombrado como uno de los representantes clave de la PCPA , Ismail Haniyeh. Abu Keshek preside la Coalición Global contra la Ocupación en Palestina (SANED), fundada por la PCPA con el objetivo de fortalecer los movimientos palestinos en todo el mundo, «incluidos sindicatos, parlamentos, prensa, estudiantes y universidades, para que puedan actuar como herramienta de presión sobre los gobiernos occidentales».

La PCPA organizó una reunión para los participantes de la conferencia para destacar la importancia de promocionar la causa palestina de Hamás en el extranjero. Esto es indicativo del importante papel de Abu Keshek en estas organizaciones vinculadas a los terroristas de Hamás.

¿Qué hace en España?

Abu Keshek también representa a l sindicato español Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), que actuó como patrocinador de varias campañas únicas en apoyo de la Flotilla Global Sumud de septiembre de 2025, que recaudó en conjunto más de 4.000.000 de euros.

también representa a de Catalunya (IAC), que actuó como patrocinador de varias campañas únicas en apoyo de la Flotilla Global Sumud de septiembre de 2025, que recaudó en conjunto más de 4.000.000 de euros. La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) es una organización miembro de la Red Sindical Europea por la Justicia en Palestina (ETU Palestine), de la cual Abu Keshek también es miembro de la junta directiva.

¿Cuál es su relación con la ‘flotilla’?