Sánchez sale en defensa de la ‘flotilla’ podemita a Gaza y acusa a Israel de «asaltarla»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido una vez más en defensa de la flotilla podemita que se dirigía a Gaza. El líder del Ejecutivo ha acusado a Israel de «violar la legalidad internacional» y de «asaltar» dicha flotilla.

Sánchez ha asegurado que desde el Gobierno hacen «todo lo necesario» para «proteger y asistir a los españoles retenidos». En esta línea, exige a la Unión Europea (UE) «suspender el acuerdo de asociación YA» y «exigir a Netanyahu que cumpla la ley de nuestros mares».

Convocada la encargada de negocios de la Embajada de Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich. El motivo, según indican, es «trasladar la más enérgica condena» por la detención por parte de Tel Aviv de la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza.

Según han explicado, la Embajada y el consulado de España en Israel, así como los de la zona y la Unidad de Emergencia Consular, están «plenamente operativos y en contacto» con los organizadores de la flotilla de Podemos.

La ‘flotilla’, interceptada al sur de Grecia

Israel la interceptó en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza. Israel ha detenido a unos 175 miembros, entre los que figuran unos 30 españoles.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aplaudió el trabajo de la Marina. «Todo mi reconocimiento a nuestra Marina. Les ordené impedir que una flotilla de partidarios del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) llegara a las costas de Gaza. La misión se llevó a cabo con éxito», ha dicho.

Netanhayu ha afirmado así que «ningún barco ni ningún partidario de Hamás» ha logrado entrar en territorio israelí o en sus aguas territoriales. «Fueron desviados y regresarán a sus países de origen. Continuarán viendo Gaza desde YouTube», ha añadido.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha afirmado que los miembros interceptados de la flotilla desembarcarán en una playa griega. Saar «agradece al gobierno griego su dispositivo a recibir a los participantes de la flotilla», sin dar más detalles de la ubicación concreta del desembarco.