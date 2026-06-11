El Congreso derrota a Armengol: le pide que cumpla la sentencia del Constitucional y deje de bloquear a la oposición

El Partido Popular ha logrado que el Congreso de los Diputados inste formalmente a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que, en abril, declaró por unanimidad que la Mesa está vulnerando el derecho fundamental a la participación política al prorrogar más de 70 veces el plazo de enmiendas a una ley.

La votación ha salido adelante gracias a los votos del PP, Vox, UPN, PNV y Junts que, en esta ocasión, se han alineado con los populares para dejar constancia de la estrategia del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso, donde cuentan con mayoría.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Edurne Uriarte, criticó durante el debate ayer, en el Pleno, que la mayoría en la Mesa de los grupos parlamentarios del Gobierno «se utiliza para bloquear sistemáticamente iniciativas de la oposición por interés partidista» Denunció que este tipo de prácticas «no son una excepción», sino «la tónica habitual de esta legislatura». Una estrategia a la que los populares llevan refiriéndose semanas como el «congelador de Armengol», en alusión a la presidenta del Congreso.

Según desgranó la diputada popular, la Mesa habría paralizado al menos 144 iniciativas de la oposición desde que comenzó la legislatura a finales de 2023. Lo que sucede, a su juicio, es que «hay una orden del Gobierno de paralizar toda iniciativa que no interese, o bien porque cree que no tendrá la mayoría para aprobarla, o bien porque se trata de iniciativas de la oposición».

Para la popular y también catedrática de ciencias políticas, la Mesa «está obstruyendo el funcionamiento de las Cortes Generales» e «impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental». Uriarte, muy crítica, ha reprochado al Gobierno que en sus discursos acuse a la derecha de amenazar la democracia mientras «son ustedes quienes bloquean la función legislativa del Parlamento».

Por su parte, Ignacio de Hoces, de Vox, sostuvo que la Mesa del Congreso se ha convertido «en una simple notaría de las decisiones de Pedro Sánchez». A su juicio, cuando se vetan iniciativas legislativas, «se está bloqueando la voz de los españoles».

Las intervenciones de PP y Vox se unieron a las del diputado del PNV, Mikel Legarda, que calificó estas prácticas de «obstruccionismo parlamentario». En sentido similar se pronunció el diputado de Junts, Josep Pagès, que insistió la falta de mayoría parlamentaria del Gobierno le ha llevado al «filibusterismo parlamentario».

Para el PSOE es «demagogia de derechas»

Para el diputado socialista Artemi Rallo, el fallo del TC sentenció la obligación de la Mesa de «motivar de forma expresa, suficiente y adecuada» las prórrogas de enmiendas a los proyectos de ley tramitados en urgencia tras la convalidación de un decreto ley.

Una circunstancia que, según el PSOE, nada tiene que ver con los términos de la PNL popular: «Esa y no otra es la doctrina del Constitucional», expresó. «La sentencia se está cumpliendo y se cumplirá en sus propios términos, pero dejando de lado esta farsa demagógica de las derechas», ha subrayado.

Rallo acusó al PP de «retorcer la verdad» y de incurrir en «mentira y manipulación», además de un «insufrible grado de hipocresía y cinismo», asegurando que la práctica de prorrogar el plazo de enmiendas no empezó con Armengol ni con la anterior presidenta, Meritxell Batet, sino que «el copyright hay que otorgárselo a Ana Pastor y a la mayoría de derechas» formada por PP y Ciudadanos en la pasada década.

El Tribunal de Garantías concluyó en su sentencia que la Mesa «de manera automática y reiterada, sin ofrecer justificación para ello» había prorrogado el plazo de presentación de enmiendas, «impidiendo que el procedimiento legislativo siguiera su curso debido».

La iniciativa, a pesar de no tener carácter vinculante, ha logrado que el Congreso de los Diputados se posicione en una de las cuestiones que el PP más ha criticado durante esta legislatura.