Precio de la gasolina hoy 28 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Las gasolineras andaluzas donde es más barato repostar hoy
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Con el arranque de esta última semana de julio, muchos son los andaluces que cuentan las horas para irse de vacaciones en agosto. Estamos todavía a martes, pero comienzan los preparativos de muchas personas y entre ellos, llenar el depósito por lo que se hace importante saber a cuánto está el litro de gasolina y para ello, nada como consultar datos actualizados del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Toma nota entonces porque este es el precio de la gasolina hoy 28 de julio y cuáles son las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 28 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, la gasolina más barata la encontramos hoy aquí:
Gasolina 95
- Family Energy. Morón de la Frontera. Av. de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.419 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. C. del Yeso. Precio: 1.419 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Av. del Pilar, 4. Precio: 1.429 €/l.
- Ballenoil. La Algaba. Av. de la Industria, 25. Precio: 1.479 €/l.
- Red Car Oil. Los Rosales. C. Jovellanos, 10. Precio: 1.479 €/l.
- Ballenoil. Pilas. Av. del Aljarafe, 80. Precio: 1.489 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. C. Virgen del Carmen. Precio: 1.489 €/l.
- Petroprix. Sevilla. C. Metalurgia. Precio: 1.497 €/l.
- Plenergy. Sevilla. C. Metalurgia. Precio: 1.497 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. SE-30, Nudo Calonge. Precio: 1.498 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Av. de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.519 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2 (C.C. Almazara Plaza). Precio: 1.529 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.599 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.645 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.659 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1.663 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.689 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.689 €/l.
- Galp. Sevilla. C. Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.729 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Av. Utrera. Precio: 1.739 €/l.
Diésel
- Cepsa-La Dehesa S.C.A.. Los Corrales. Polígono Industrial Los Baldíos. Precio: 1.491 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Av. de la Asunción (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. C. del Yeso. Precio: 1.499 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Av. del Pilar, 4. Precio: 1.519 €/l.
- Mairena Agrícola S.C.A.. Mairena del Alcor. Camino de Alconchel, 42. Precio: 1.520 €/l.
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso (Los Palacios-Pinzón, km 15). Precio: 1.550 €/l.
- Santiago. Écija. Carretera Madrid-Cádiz, km 456,4. Precio: 1.569 €/l.
- Cepsa. Puebla de los Infantes. Carretera Constantina, km 27,7. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Av. San Jerónimo. Precio: 1.569 €/l.
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.569 €/l.
Precio de la gasolina hoy 28 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, el precio de la gasolina es el que ahora te mostramos con las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.449 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Av. del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.449 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. C. El Palmar, 11. Precio: 1.479 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. C. Río Guadarranque, 1. Precio: 1.499 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. C. Albert Einstein, 17. Precio: 1.499 €/l.
- Galp. Puerto Real. Av. del Perú (Río San Pedro). Precio: 1.499 €/l.
- ASC Carburantes. Los Arenales. C. Albert Einstein, 12. Precio: 1.519 €/l.
- Shell. Los Arenales. Av. Ingeniero Félix Sancho, Pol. Ind. Salinas. Precio: 1.519 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. C. Río Tajo, 2. Precio: 1.537 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. C. Luis M. Fernández, Centro Comercial. Precio: 1.539 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. C. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.659 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.659 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H. Precio: 1.699 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. C. Sudáfrica, 134. Precio: 1.719 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2. Precio: 1.749 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.750 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Pol. Ind. La Isleta, N-IV km 654,7. Precio: 1.759 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, Parcela IV. Precio: 1.779 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, km 639,8. Precio: 1.789 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.789 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. C. Marqués de Comillas. Precio: 1.498 €/l.
- Ballenoil. Algeciras. Terrenos PP Menacha, 9. Precio: 1.517 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Av. del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.539 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Av. Arcos, 55. Precio: 1.549 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, Parcela 5.1. Precio: 1.559 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. Bornos. Polígono Cantarranas Industrial, 1. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Av. de Arcos, 60. Precio: 1.569 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. C. El Palmar, 11. Precio: 1.579 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. C. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.584 €/l.
Precio de la gasolina hoy 28 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si vives en Málaga, o pasas por aquí, estas son las gasolineras que tienes más económicas:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII. Precio: 1.458 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. C. Corralón, 11. Precio: 1.474 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Av. Juan Carlos I. Precio: 1.499 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. C. Angustias, 1. Precio: 1.516 €/l.
- Agla – Hnos. Martín. Sierra de Yeguas. C. Cruz, 67. Precio: 1.519 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.525 €/l.
- New Oil Málaga. Málaga. Av. Ortega y Gasset (Mercamálaga), 553. Precio: 1.529 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Av. de las Américas, 35. Precio: 1.548 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.549 €/l.
- Área 117 Dir. Sevilla. Humilladero. Autovía A-92, km 135. Precio: 1.549 €/l.
Gasolina 98
- Lisbona Oil. Torre del Mar. C. Angustias, 1. Precio: 1.650 €/l.
- Ninguno. Marbella. C. Aluminio. Precio: 1.650 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.695 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.699 €/l.
- Agla. Ardales. Polígono Industrial Ardales, Parcela 1. Precio: 1.719 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.729 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.749 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.759 €/l.
- Agla. Yunquera. C. Castillo, A-366 km 1. Precio: 1.762 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.785 €/l.
Diésel
- Eroski. Vélez-Málaga. Av. Juan Carlos I. Precio: 1.539 €/l.
- Agla – Hnos. Martín. Sierra de Yeguas. C. Cruz, 67. Precio: 1.549 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. C. Corralón, 11. Precio: 1.552 €/l.
- Los Remedios-Picasat SCA. Ronda. Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor, km 11. Precio: 1.571 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.575 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII. Precio: 1.581 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. C. Angustias, 1. Precio: 1.593 €/l.
- Ballenoil. Estepona. C. Graham Bell, 13. Precio: 1.599 €/l.
- Adisadi Vélez. Benamocarra. Carretera Vélez-Benamocarra (MA-135), km 1,5. Precio: 1.619 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.626 €/l.
Precio de la gasolina hoy 28 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Estas son en Córdoba, las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.459 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.483 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte. Precio: 1.510 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Av. Santa Ana, 83. Precio: 1.519 €/l.
- F. del Moral. Rute. Av. Blas Infante. Precio: 1.519 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Av. de la Infancia, 15. Precio: 1.519 €/l.
- GEDS. Rute. C. Granada, 69. Precio: 1.519 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. C. Ingeniería, 14. Precio: 1.519 €/l.
- Enerplus. Benamejí. N-331, km 495,8. Precio: 1.529 €/l.
Gasolina 98
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski). Precio: 1.559 €/l.
- Enerplus. Lucena. Av. de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.599 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco. Precio: 1.629 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Av. Andalucía. Precio: 1.689 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. C. Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.709 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. C. Ancha. Precio: 1.719 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.726 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.729 €/l.
- E.S. El Granadal. Córdoba. Av. Azabache. Precio: 1.735 €/l.
Diésel
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.509 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Av. de la Venta, 3. Precio: 1.545 €/l.
- Cepsa. La Rambla. C. Carrera Baja, 6. Precio: 1.558 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Av. Santa Ana, 83. Precio: 1.559 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.577 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.579 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Av. de la Infancia, 15. Precio: 1.579 €/l.
- F. del Moral. Rute. Av. Blas Infante. Precio: 1.589 €/l.
- E.S. El Granadal. Córdoba. Av. Azabache. Precio: 1.595 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.599 €/l.
Precio de la gasolina hoy 28 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Si estás en Granada, repostar aquí te resultará más barato:
Gasolina 95
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.407 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Av. Salobreña. Precio: 1.419 €/l.
- Plenergy. Motril. C. Rambla de las Brujas. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.429 €/l.
- GM Oil. Motril. C. Santo Domingo, 23. Precio: 1.439 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a). Precio: 1.459 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.459 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.459 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. C. Loja esq. C. Guadix. Precio: 1.469 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. C. Rambla Hileros. Precio: 1.469 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo Motril. Motril. Av. Salobreña. Precio: 1.599 €/l.
- AM97 Plus. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.609 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.619 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.629 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.659 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.659 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.659 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.659 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.659 €/l.
Diésel
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.466 €/l.
- SAT La Caña. Puntalón. Carretera Vieja de Carchuna. Precio: 1.499 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. C. Rambla Hileros. Precio: 1.524 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Av. Salobreña. Precio: 1.529 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.539 €/l.
- GM Oil. Motril. C. Santo Domingo, 23. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Motril. C. Rambla de las Brujas. Precio: 1.549 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.549 €/l.
- Fénix Oil. Guadix. Polígono La Marcoba M4 P2. Precio: 1.550 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. C. Loja. Precio: 1.559 €/l.
Con los precios y listados aportados ya sabes donde repostar pero si deseas consultar precios en otro momento, tú mismo puedes entrar en el Geoportal y consultar datos en cualquier momento, viendo los resultados no sólo como una lista sino también como un mapa como este que veis de Sevilla y con ello, hacer una búsqueda más detallada: