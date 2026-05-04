Dónde aparcar en El Rocío durante la Romería 2026: zonas de estacionamiento, precios y cortes de tráfico

La romería del Rocío no es solo una de las citas más importantes de Andalucía, sino que es también uno de esos eventos donde si no estás bien organizador todo se puede llegar a complicar un poco más de lo habitual, especialmente si llegas en coche sin tener claro dónde vas a dejarlo por lo que es importante saber dónde aparcar durante el Rocío, que parkings hay disponibles, los precios y también, como no, los cortes de tráfico previstos.

En 2026, los días grandes de la romería del Rocío se concentran entre el 22 y el 25 de mayo, justo en el fin de semana de Pentecostés. A partir de ahí, la aldea se llena hasta arriba y lo que en otro momento sería un paseo tranquilo se convierte en un movimiento constante de personas, carriolas y hermandades entrando y saliendo y más teniendo en cuenta que este año participan 157 en total. Es fácil entonces, hacerse una idea de que durante los días señalados es complicado moverse por donde uno quiera, y aparcar puede convertirse en toda una hazaña. De hecho, en cuanto avanza la semana, el acceso se va cerrando y todo el sistema se organiza alrededor de los parkings habilitados en los alrededores, los cuáles conviene tener controlados.

Dónde aparcar en El Rocío

Si vas por primera vez, conviene saber que es casi imposible al 100% el dejar el coche dentro de la aldea. No al menos como en un fin de semana normal.

De hecho, a partir del jueves previo a la romería, el tráfico empieza a limitarse de forma seria y llega un momento en el que solo pueden entrar vehículos con acreditación. Esto incluye también muchas de las calles cercanas al santuario, donde directamente desaparece cualquier opción de aparcar. Por eso, la única alternativa real es utilizar los aparcamientos oficiales que se habilitan en los accesos. Desde ahí, toca caminar más o menos, en función del que elijas y aunque puede parecer algo incómodo es el único modo de organizar la romería sin que haya un colapso.

Los mejores parkings para aparcar en El Rocío

Por suerte tenemos varios parkings disponibles. Los puedes reservar a través de la web Parking El Rocío y conviene hacerlo con tiempo, es decir ya, antes de que todo esté ocupado. Este es el detalle de cada parking:

El P3 es el clásico. Está detrás de la gasolinera BP, en la A-483, y es enorme. Más de 3.000 plazas. No es el más cercano, porque hasta la ermita hay unos 15 o 20 minutos andando, pero tiene una ventaja clara: entrar y salir suele ser más sencillo que en otros puntos.

Luego está el P4, en la entrada desde Almonte. Es otro de los grandes y, en la práctica, uno de los más cómodos. Se llega bien y el paseo hasta el centro ronda los diez minutos, así que se queda en un punto bastante equilibrado.

Si lo que buscas es cercanía, el P5, en Santa Olalla, está al lado del puente del Ajolí y desde ahí te plantas en el ambiente en nada. Eso sí, precisamente por eso, vuela. Si llegas tarde, lo normal es que esté lleno.

Y después están los parkings del sur, como el P7. Aquí hay que tener cuidado. Están mucho más cerca del centro, pero no son para todo el mundo. A partir del jueves a las 15:00 horas, si no tienes acreditación, no entras.

Cuánto cuesta el parking en El Rocío

Los precios están bastante definidos y no cambian demasiado entre parkings, aunque hay pequeñas diferencias.

En P3 o P5, por ejemplo, el sistema funciona por minutos si no has reservado. Sale a unos 0,0257 euros por minuto, que al final son alrededor de 1,50 euros la hora. El día completo se queda en 20,51 euros. Y el P4 sube un poco más. Aquí el día se va a 24,50 euros, tanto para turismos como para vehículos más grandes.

Luego está la opción de reservar varios días, que es lo que hace la mayoría si va a quedarse todo el fin de semana. A partir de dos días, el precio ronda los 41 euros y va subiendo según el tiempo, con la ventaja de poder entrar y salir sin problema durante esos días. Eso sí, hay una condición importante: la reserva mínima es de dos días completos. No hay opción de coger sólo uno.

Dónde aparcar una autocaravana en El Rocío

Durante la romería, el único sitio habilitado para los que van en caravana es el parking P8, conocido como La Dehesilla. Es una zona específica para acampadas, con parcelas grandes, servicios y control de acceso.

Cada parcela tiene unos 100 metros cuadrados y permite meter varios vehículos, con un máximo de tres en total. Está pensado para estancias largas, no para entrar y salir continuamente. En cuanto al precio precio es cerrado: 220,22 euros por toda la estancia. Da igual si llegas antes o después dentro del periodo habilitado.

Y en cuanto a fechas, el acceso comienza el miércoles 20 de mayo y se mantiene hasta el lunes 25. Es decir, cubre todos los días fuertes de la romería. Pero ojo con esto, porque es importante. Igual que pasa en otros parkings cercanos al centro, a partir del jueves a las 15:00 horas ya no puedes moverte libremente. Si no tienes acreditación, la autocaravana se queda donde está hasta que se levanten las restricciones.