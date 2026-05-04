Precio de la gasolina hoy 4 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
El precio de las gasolineras más baratas en Andalucía este lunes
El lunes 4 de mayo devuelve la normalidad tras el Puente de Mayo y eso se nota rápido en la carretera. Vuelve el tráfico de cada día, los desplazamientos habituales y también esa rutina de coger el coche casi sin pensarlo. Después de varios días en los que tal vez habéis estado viajando más de lo normal, a muchos les toca ahora pasar por la gasolinera, porque el depósito no suele aguantar tanto. Y ahí es donde entra en juego lo de siempre, y que no es otra cosa que fijarse un poco antes de repostar. No es que haya grandes cambios de precio, pero sí pequeñas diferencias entre estaciones que, al final, cuando llenas el depósito, se acaban notando. Por eso hoy conviene ver con calma dónde sale más a cuenta parar en Andalucía y dónde están las gasolineras más baratas en las principales ciudades andaluzas.
Precio de la gasolina hoy 4 de mayo en Sevilla
Si vives en Sevilla, estas son a primera hora, las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Plenergy (Lebrija) – Avenida Jose Maria Tomassetti, 5 – 1.287 €/l
- Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.289 €/l
- Petrouya (Utrera) – Carretera Utrera Sevilla km. 1 – 1.289 €/l
- Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.289 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.289 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.289 €/l
- Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.317 €/l
- Petroprix (Calonge) – Calle Metalurgia, s/n – 1.317 €/l
- E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.327 €/l
- Ronda Norte (Sevilla) – Autovía SE-30 Nudo Calonge km. s/n – 1.327 €/l
Gasolina 98
- Alcampo (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.465 €/l
- Galp (Sevilla) – Calle Antonio Peña y López, 5 – 1.549 €/l
- Galp (Sevilla) – Avenida Andalucía, 44 – 1.549 €/l
- Shell (Sevilla) – Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1.549 €/l
- Galp (Alcalá de Guadaíra) – Carretera A-92 km. 4 – 1.559 €/l
- Shell (San José de la Rinconada) – Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km. 10 – 1.579 €/l
- Nueva Calonge (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.589 €/l
- Enerplus (Mairena del Alcor) – Carretera A-392 km. 19,900 – 1.595 €/l
- Meroil (Lora del Río) – Avenida de la Campana, s/n – 1.599 €/l
- Family Energy (Morón de la Frontera) – Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n – 1.599 €/l
Diésel
- E.S. Vistalegre (Utrera) – Calle Écija-Jerez, 11 – 1.579 €/l
- Canges del Hoyo (Utrera) – Carretera A-376 km. 22,3 – 1.579 €/l
- Family Energy (Utrera) – Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km. 2 – 1.579 €/l
- Petrouya (Utrera) – Carretera Utrera Sevilla km. 1 – 1.579 €/l
- Plenergy (Sevilla) – Travesía Su Eminencia, 2 – 1.579 €/l
- Ballenoil (Utrera) – Plaza de la Trianilla, s/n – 1.579 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Almazara, 2 – 1.579 €/l
- Plenergy (Utrera) – Calle Mirlo, 1 – 1.579 €/l
- Alcampo (Sevilla) – Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1.582 €/l
- Plenergy (Sevilla) – Calle Metalurgia, s/n – 1.587 €/l
Precio de la gasolina hoy 4 de mayo en Málaga
Si vives en Málaga, estas son las estaciones de servicio y gasolineras que tienes más económicas:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.392 €/l
- Petroprix (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.398 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala parcela 3 y 4, 3 – 1.398 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.398 €/l
- Lisbona Oil (Torre del Mar) – Calle Angustias, 1 – 1.401 €/l
- Los Remedios-Picasat SCA (Ronda) – Carretera CA-9113 Setenil-El Gastor km. 11 – 1.41 €/l
- Ballenoil (Torremolinos) – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1.417 €/l
- Plenergy (Torremolinos) – Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1.417 €/l
- Madesé-Benamaina (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.418 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.419 €/l
Gasolina 98
- M3 Petróleos (Benalmádena) – Avenida Antonio Machado, 110 – 1.539 €/l
- Ninguno (Marbella) – Calle Aluminio, s/n – 1.569 €/l
- Agla (Cerralba) – Carretera de Cerralba nº 1 km. 1 – 1.605 €/l
- Shell (Málaga) – Avenida Velázquez, s/n – 1.609 €/l
- Galp (Fuengirola) – Parc parcela 1.3 UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1.619 €/l
- La Trocha (Coín) – Carretera Coín-Cártama km. 1 – 1.629 €/l
- Agla (Yunquera) – Carretera C/Castillo A-366 km. 1 – 1.638 €/l
- E.S. El Valle (Agla) (Cártama) – Carretera Cártama Pueblo a Estación km. 2,7 – 1.639 €/l
- Gueroil (Cajiz) – Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5 – 1.639 €/l
- Galp (Málaga) – Calle Herman Hesse, 5 – 1.649 €/l
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen (Cuevas de San Marcos) – Avenida de Juan XXII, s/n – 1.609 €/l
- Petroprix (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Urbanización La Leala, 22 – 1.618 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala parcela 3 y 4, 3 – 1.618 €/l
- Ballenoil (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Calle Pacharán, 25 – 1.618 €/l
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva (Mollina) – Avenida de las Américas, 35 – 1.633 €/l
- Ballenoil (Torremolinos) – Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1.637 €/l
- Plenergy (Torremolinos) – Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1.637 €/l
- Madesé-Benamaina (Arroyo de la Miel – Benalmádena Costa) – Avenida Tívoli, 19 – 1.638 €/l
- Lisbona Oil (Torre del Mar) – Calle Angustias, 1 – 1.641 €/l
- Ballenoil (Estepona) – Sector Arroyo Enmedio E4, 4 – 1.649 €/l
Precio de la gasolina hoy 4 de mayo en Cádiz
Para quienes viven en Cádiz y quieren saber dónde repostar más barato hoy lunes, estas son las opciones más económicas:
Gasolina 95
- Ballenoil (El Puerto de Santa María) – Carretera N-IV km. 653,2 – 1.369 €/l
- Petroprix (El Puerto de Santa María) – Calle Río Guadarranque, 1 – 1.369 €/l
- Petroprix (Los Arenales) – Calle Albert Einstein, 17 – 1.369 €/l
- Ballenoil (Río San Pedro) – Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1 – 1.369 €/l
- Plenergy (Villamartín) – Avenida de Arcos, 60 – 1.379 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Avenida Sanlúcar, s/n – 1.385 €/l
- Petroprix (Jerez de la Frontera) – Carretera Madrid-Cádiz km. 15 – 1.385 €/l
- Seroil Energy (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l
- Ballenoil (Jerez de la Frontera) – Carretera de Lebrija km. 6 – 1.385 €/l
- Plenergy (Jerez de la Frontera) – Carretera Circunvalación km. s/n – 1.385 €/l
Gasolina 98
- Alcampo (Jerez de la Frontera) – Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1.489 €/l
- ES Coloso (La Línea de la Concepción) – Carretera Comarcal 233 km. 5,8 – 1.495 €/l
- Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.539 €/l
- Tarifa Oil (Tarifa) – Calle Algeciras, 58 – 1.579 €/l
- Shell (Jerez de la Frontera) – A-480 km. 25,8 – 1.589 €/l
- Tamoil (Jerez de la Frontera) – Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1.599 €/l
- ASC Carburantes (Tarifa) – Carretera N-340 km. 94,2 – 1.599 €/l
- Easyfuel (Chiclana de la Frontera) – Camino del Lobo 1 – 1.599 €/l
- Galp (Jerez de la Frontera) – Carretera antigua N-IV km. 639,5 – 1.609 €/l
- Shell (Jerez de la Frontera) – Carretera del Calvario km. s/n – 1.619 €/l
Diésel
- Shell (La Línea de la Concepción) – Avenida Ronda Norte, 2 – 1.619 €/l
- GM Oil (El Puerto de Santa María) – Calle El Palmar, 11 – 1.649 €/l
- Galp (Jerez de la Frontera) – Avenida Medina Sidonia, s/n – 1.659 €/l
- Petrol & Go (Sanlúcar de Barrameda) – Carretera de Chipiona km. 0,5 – 1.661 €/l
- Petrol & Go (Tres Caminos) (Puerto Real) – Avenida Mojarra, 16 – 1.669 €/l
- Shell (Los Arenales) – Polígono Industrial Salinas, s/n – 1.669 €/l
- Galp (Medina Sidonia) – Calle Europa, s/n – 1.669 €/l
- Galp (Barbate) – Avenida de los Marineros, 14 – 1.674 €/l
- E.S Ntra Sra del Rosario (Bornos) – Polígono Cantarranas, 1 – 1.675 €/l
- Bfuel Algeciras (Algeciras) – Avenida del Estrecho, 7 – 1.677 €/l
Precio de la gasolina hoy 4 de mayo en Córdoba
Estos son los precios para repostar en el caso de que vivas en Córdoba:
Gasolina 95
- Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.379 €/l
- Shell (Montoro) – Polígono Ind. Camino Morente, 1 – 1.439 €/l
- Enerplus (Benamejí) – N-331 km. 495,8 – 1.459 €/l
- Econoil (Lucena) – Calle Teruel, 2 – 1.459 €/l
- Carrefour (Puente Genil) – Carretera La Rambla, s/n – 1.469 €/l
- Shell (Lucena) – Carretera de Cabra nº 31 – 1.489 €/l
- Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra (Córdoba) – Carretera de Trassierra km. 8 – 1.489 €/l
- Petrovap (Pozoblanco) – Calle Primera (Pol. Dehesa Boyal), 50 – 1.489 €/l
- Q8 (El Arrecife) – Carretera N-IV km. 428 – 1.499 €/l
- Avia (Montilla) – Carretera N-331 km. 41 – 1.499 €/l
Gasolina 98
- Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.489 €/l
- Repsol (Alcolea) – Carretera N-4 km. 384,8 – 1.589 €/l
- Shell (Lucena) – Carretera de Cabra nº 31 – 1.589 €/l
- Carrefour (Baena) – Carretera A-305 km. 60 – 1.609 €/l
- Shell (Pozoblanco) – Carretera CO-6411 km. 0,300 – 1.629 €/l
- Q8 (El Arrecife) – Carretera N-IV km. 428 – 1.639 €/l
- Shell (Baena) – Avenida San Carlos de Chile, 55 – 1.639 €/l
- Shell (Espejo) – Calle Regiones Devastadas, 37 – 1.639 €/l
- Cepsa (Córdoba) – Avenida del Brillante, 4 – 1.668 €/l
- Shell (Priego de Córdoba) – Carretera Algarinejo, s/n – 1.669 €/l
Diésel
- Enerplus (Lucena) – Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1.649 €/l
- Econoil (Lucena) – Calle Teruel, 2 – 1.679 €/l
- Enerplus (Benamejí) – N-331 km. 495,8 – 1.695 €/l
- Petrovap (Pozoblanco) – Calle Primera (Pol. Dehesa Boyal), 50 – 1.709 €/l
- Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra (Córdoba) – Carretera de Trassierra km. 8 – 1.739 €/l
- Q8 (Lucena) – Avenida Miguel Cuenca Valdivia, 16 – 1.739 €/l
- Carrefour (Puente Genil) – Carretera La Rambla, s/n – 1.749 €/l
- Moeve (Añora) – Carretera Añora-Dos Torres km. 2 – 1.759 €/l
- Galp (Córdoba) – Avenida Profesor Arnold J. Toynbee, 23 – 1.759 €/l
- Avia (Montilla) – Carretera N-331 km. 41 – 1.759 €/l
Precio de la gasolina hoy 4 de mayo en Granada
Si deseas saber cuáles son los precios para repostar en el caso de que vivas en Granada, te los dejamos a continuación:
Gasolina 95
- GM Oil (Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.389 €/l
- BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.437 €/l
- Petrol & Go (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.459 €/l
- BP (Benalúa de las Villas) – Carretera A-403 km. 129 – 1.479 €/l
- San Lázaro Güevéjar (Güevéjar) – Carretera NE-55 km. 16 – 1.485 €/l
- ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (izq.) – 1.489 €/l
- ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (dcha.) – 1.489 €/l
- Galp (Pulianas) – Ctra. Vilches-Almería pk 0,100 – 1.489 €/l
- Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.489 €/l
Gasolina 98
- ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (izq.) – 1.599 €/l
- ASC Carburantes (Atarfe) – Carretera N-432 km. 429 (dcha.) – 1.599 €/l
- Tamoil (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.599 €/l
- Shell (Churriana de la Vega) – Ctra. Nueva Las Gabias km. 2,9 – 1.609 €/l
- San Lázaro Güevéjar (Güevéjar) – Carretera NE-55 km. 16 – 1.625 €/l
- Galp (Pulianas) – Ctra. Vilches-Almería pk 0,100 – 1.629 €/l
- Shell (Armilla) – Carretera Granada-Armilla km. 1,8 – 1.669 €/l
- Shell (Albolote) – Carretera E-902/A-44 km. 121 – 1.679 €/l
- Shell (Padul) – Barriada Las Esperillas – 1.689 €/l
- E.S. San José (Galera) – Carretera Huéscar A-330 km. 21 – 1.689 €/l
Diésel
- GM Oil (Motril) – Calle Santo Domingo, 23 – 1.589 €/l
- BP Baza (Baza) – Carretera Benamaurel km. s/n – 1.607 €/l
- BP (Benalúa de las Villas) – Carretera A-403 km. 129 – 1.679 €/l
- Repsol (Montefrío) – Carretera Alcalá km. 1 – 1.699 €/l
- E.S. Petronachil – Los Álamos (Atarfe) – Carretera Atarfe-Santa Fe km. 0,5 – 1.699 €/l
- Petrol & Go (Granada) – Avenida Andalucía, s/n – 1.699 €/l
- Galp (Montefrío) – Carretera Montefrío-Granada km. 2 – 1.719 €/l
- Shell Puerto Lope (Puerto Lope) – Carretera GR-3410 km. 0,3 – 1.719 €/l
- Agla San Francisco (Loja) – Avenida Tierno Galván, 1 – 1.719 €/l
- BP Oil (Santa Fe) – Av. Palos de la Frontera (rotonda) – 1.723 €/l
Cómo encontrar las gasolineras más baratas
Una vez visto el listado, muchos conductores seguro que querrán seguir informados así que lo mejor es consultar directamente el mapa del Geoportal, que resulta más práctico para ubicarse. Porque no siempre compensa ir a la más barata si te queda lejos, así que ver qué tienes cerca ayuda bastante. Además, los precios se actualizan con frecuencia, ya que los envían las propias estaciones de servicio, por lo que si quieres ajustar un poco más el gasto, lo mejor es mirarlo justo antes de repostar. Puedes además ver resultados por listado o si lo prefieres en forma de mapa como este que ves a modo de ejemplo, de Córdoba.