La AEMET confirma el tiempo del puente de mayo: alerta por lluvias en la mitad de España

Alerta por lluvias en la mitad de España, la AEMET confirma el tiempo en el puente de mayo. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días en los que realmente puede acabar siendo la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial en unos días en los que realmente podremos empezar a ver llegar un cambio destacado de tendencia. Esta semana vamos a poder tener una novedad plena que puede llegar en forma de lluvia importante.

Es momento de conocer lo que puede pasar en breve, en estos días en los que la estabilidad puede acabar siendo lo que pase a la historia a medida que vemos ver llegar un giro radical que podría ser esencial. Este tipo de detalles que nos estarán esperando se convertirán en una previsión del tiempo en el que realmente cada detalle será clave. La AEMET no duda en adelantarse a lo que puede pasar en breve, con algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Esta previsión del tiempo no trae buenas noticias, sino todo lo contrario.

Alerta por lluvias en la mitad de España

En la mitad de España lo que nos espera es un cambio de tendencia que puede ser esencial para poder organizar un puente de Mayo en el que todo puede ser posible. Será el momento de poner en práctica algunas novedades esenciales que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

En estos días en los que realmente cada detalle puede marcar este tiempo que puede hacernos organizar o no un puente que tendrá algunas consecuencias inesperadas en breve. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en un puente que no será igual para todos.

Las lluvias se acabarán convirtiendo en un problema en un punto del país en el que tocará sacar el paraguas. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Los expertos de la AEMET no dudan en adelantarse a una previsión del tiempo en la que las lluvias pueden ser las grandes protagonistas de estos días.

La AEMET confirma el tiempo en el puente de Mayo

El puente de Mayo estará marcado por una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con algunas novedades que podemos empezar a ver esta misma semana de una manera que quizás hasta la fecha no habíamos visto en estas alturas del año.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La presencia de una masa de aire de origen subtropical dejará un día marcado por la inestabilidad en la mayor parte de la Península, con predominio de cielos nubosos o con intervalos de nubes medias y altas que podrían dejar algún chubasco ocasional desde primeras horas en el Cantábrico, Alborán o sureste peninsular. A partir de las horas centrales se espera el desarrollo de abundante nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas en amplias zonas de interior del norte y mitad occidental peninsular, así como en el centro, sierras del sureste y Pirineos, yendo ocasionalmente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Es probable que lleguen a localmente fuertes en puntos de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, área cantábrica, alto Ebro y de las Béticas orientales. Poco nuboso en Baleares aumentando a intervalos de nubes medias y altas, y en Canarias cielos nubosos o con intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional. Bancos de niebla matinales en regiones del extremo norte peninsular, con calima en la mitad sur y Baleares haciendo que las precipitaciones puedan darse en forma de barro. Las temperaturas máximas ascenderán en el norte de Galicia y Asturias, con descensos en la mitad sur peninsular y pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento en Baleares, interior de Andalucía y meseta Sur, con un predominio de los descensos en el cuadrante nordeste y pocos cambios en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Tormentas y chubascos con probabilidad de ser localmente fuertes en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, área cantábrica, alto Ebro y Béticas orientales. Predominará el viento flojo de componente este en la Península y Baleares, moderado en el archipiélago y en los litorales del sur y noroeste peninsular, con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuertes en los de Galicia, Estrecho y Almería. Viento de norte en Canarias, de flojo a moderado».