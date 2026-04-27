Lluvias, granizo y fuertes rachas de viento: la AEMET avisa a Castilla y León de lo que llega y no estamos preparados

La AEMET lanza un aviso a Castilla y León de lo que llega y no estamos preparados, lluvias, granizo y fuertes rachas de viento. Llega un brusco cambio de tiempo que nos sitúa en un punto de no retorno. Cuando pensábamos que teníamos por delante algunos cambios esenciales que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia. Lo que nos espera es un giro destacado de guion en una primavera con grandes cambios del todo inesperados.

Es hora de conocer lo que puede pasar en breve con un tiempo que puede cambiarlo todo por completo. Estos días en los que la estabilidad puede acabar marcando la diferencia, deberemos enfrentarnos a un giro radical que puede ser clave que tengamos en cuenta. Será mejor que no nos confiemos, ante ciertas situaciones que pueden acabar generando alguna que otra sorpresa del todo inesperada. El tiempo irá cobrando protagonismo, a medida que nos acerquemos a unos días en los que la situación puede complicarse por momentos. La AEMET lanza este importante aviso a Castilla y León, lo que llega es algo para lo que no estamos preparados.

Rachas de viento, lluvias y granizo

La primavera más dura nos estará esperando, con la llegada de una serie de cambios que pueden ponernos en una situación complicada. Lo que puede pasar en breve es un giro radical que podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a estos cambios que pueden acabar de convertirse en la antesala de algo más.

Es momento de poner en práctica un giro destacado en un tiempo que puede convertirse en un problema para algunos puntos del país. En especial si tenemos en cuenta lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que serán esenciales.

Este tipo de elementos que nos estarán esperando pueden acabar generando alguna que otra sorpresa inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de conocer lo que puede pasar con la mirada puesta a una situación que, sin duda alguna, acabará siendo esencial.

Nos esperan fuertes rachas de viento, lluvias y granizo que, sin duda alguna, podremos empezar a ver llegar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera muy diferente. La previsión del tiempo no trae buenas noticias para esta comunidad.

La AEMET lanza un aviso a Castilla y León ante lo que está por llegar

Nos espera un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial en unos días en los que todo puede ser posible. Estaremos pendientes de un tiempo que puede convertirse en la antesala de algo más. Con ciertas novedades que nos golpearán con fuerza en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en áreas de montaña y tercio norte, y con chubascos débiles o localmente moderados, acompañados de tormenta, principalmente en el noroeste. Sin descartar bancos de niebla matinales. Temperaturas sin cambios, salvo las máximas en el tercio norte donde bajarán ligeramente. Viento del noreste y norte a componente oeste por la tarde, flojo en general». Las alertas estarán activadas: «Chubascos acompañados de tormenta».

La situación puede complicarse por momentos: «Persistirá la inestabilidad en los interiores del Cantábrico, este de Galicia, Ibérica norte, Pirineos, norte de Castilla y León y alto Ebro, con cielos cubiertos y chubascos acompañados de tormentas vespertinas que pueden ser localmente fuertes, mientras que en el centro y sur peninsular y en Baleares se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos, aunque puede haber nubosidad de evolución diurna. Nubes bajas matinales en el Cantábrico, así como en el Estrecho y mar de Alborán, donde pueden darse precipitaciones débiles. En Canarias, cielos nubosos y precipitaciones débiles más probables en el norte de las islas. Son probables las brumas o los bancos de niebla en zonas de montaña del Cantábrico y de la meseta norte, sin descartarlas puntualmente en algunos litorales mediterráneos. Calima en el extremo sur peninsular. Temperaturas máximas en aumento en el sur y descenso ligero en el Cantábrico; no se esperan cambios relevantes en las mínimas, salvo aumentos de las mínimas en montañas del noroeste. En Canarias, sin cambios significativos».

Siguiendo con la misma previsión: «Chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior de las provincias del Cantábrico, este de Galicia, Ibérica norte, norte de Castilla y León, alto Ebro y Pirineos. Rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho. Predominará el viento flojo de componente este en la Península y en Baleares, salvo en el noroeste de Castilla y León, Cantábrico y Galicia, donde predominará el norte. Más intenso en los litorales, con rachas muy fuertes de levante en el Estrecho e intervalos de fuerte en el Estrecho, Alborán y el noroeste gallego. En Canarias, el viento será moderado de componente norte».