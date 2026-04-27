Vuelve la lluvia a Barcelona y los meteorólogos lo confirman: a partir de este día

A partir de este día vuelve la lluvia a Barcelona, los meteorólogos lo confirman, es importante estar preparados para una serie de cambios que pueden ser claves en esta parte del país. El norte se puede ver afectado por una serie de cambios que van llegando por momentos y pueden convertirse en la antesala de algo más. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca.

Los meteorólogos no dudan en confirmar lo que nos espera en breve. La capital de Cataluña y gran parte de su territorio puede empezar a sacar el paraguas en una nueva borrasca que llega con fuerza y puede acabar siendo una realidad en breve. Sin duda alguna, tocará empezar a visualizar algunos cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Es momento de conocer esta lluvia que podría convertirse en un elemento que vamos a ver llegar de forma significativa a un territorio en el que todo puede ser posible en unos días cargados de actividad.

Los meteorólogos confirman que vuelve la lluvia a Barcelona

Después de unos días en los que quizás nadie hubiera imaginado que estaríamos pendientes de una primavera que va cambiando por momentos. Lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que el tiempo acaba siendo el protagonista, nadie lo hubiera imaginado.

Tocará ver qué es lo que puede pasar a partir de un día en el que el tiempo acabará siendo uno de los protagonistas. Tendremos que ver llegar un cambio de tendencia que puede ser esencial en un punto del país que parecía que se ha liberado de unas lluvias que pueden volver con fuerza.

Lo que nos estará esperando es un cambio de ciclo que podría marcar de cerca a un territorio que puede acabar siendo la antesala de algo más. Con una novedad destacada que parece que acabará siendo la gran protagonista de una semana en la que el tiempo será esencial.

Es momento de conocer lo que pasará en una Barcelona en la que la lluvia acabará siendo una de las grandes protagonistas. Lo que nos estará esperando es un marcado cambio de tendencia que podría hacernos pensar que vamos atrás en el tiempo en lugar de hacia adelante.

A partir de este día todo cambiará

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una seria advertencia que puede cambiarlo todo. En especial en estos días en los que quizás podríamos empezar a ver llegar determinados cambios que ponen los pelos de punta en unas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera diferente.

La previsión del tiempo de la AEMET no duda lugar a dudas: «Cielo con intervalos nubosos en la mitad norte y poco nuboso o despejado en la mitad sur. Hay probabilidad de chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta en el Pirineo y zonas colindantes por la tarde. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable por la mañana tendiendo a este en el litoral y a sur en el interior al mediodía, ocasionalmente moderado en el extremo sur de Lleida».

Las alertas estarán activadas en casi todas las provincias: «Chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta en el Pirineo y zonas colindantes por la tarde».

Para el resto de España la situación no será muy diferente: «Este día persistirá la inestabilidad con la llegada de bajas presiones al noroeste de la Península. Se esperan cielos cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas y acompañadas de tormenta. Son menos probables en el nordeste peninsular y sin esperarlas en el levante y Baleares. Se esperan localmente fuertes y con acumulados significativos en el norte, noroeste, Extremadura, así como puntualmente en Andalucía y oeste de Castila la Mancha. En Canarias, se esperan cielos nubosos y precipitaciones débiles.

Son probables las brumas o los bancos de niebla en zonas de montaña de la mitad occidental. Calima en la mitad oriental sur y Baleares. Temperaturas máximas en descenso leve prácticamente generalizado, salvo en Alborán, donde aumentarán. Mínimas, sin cambios significativos o con leves ascensos en la mitad sur. En Canarias se esperan pocos cambios de las temperaturas».

Este descenso de las temperaturas ira acompañado de unas lluvias que pueden extenderse de forma significativa a partir de esta misma tarde: «Tormentas y chubascos localmente fuertes en el sureste de Galicia, Cordillera Cantábrica, Castilla y Léon, Extremadura, alto Ebro, Cantabria y País Vasco, con posibles rachas de viento muy fuertes y posibilidad de granizo. Predominará el viento flojo de componente este en general. Más intenso en los litorales del norte peninsular con intervalos de fuerte en las costas gallegas, y rolando a oeste y sur en la vertiente atlántica y en Alborán por la tarde. En Canarias, el viento será moderado de componente norte moderado con momentos de flojo».