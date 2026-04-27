Hoy, 27 de abril de 2026, se prevé un cielo variable en Barcelona, con intervalos nubosos en la mitad norte y mayor claridad en el sur. Habrá chubascos, sobre todo en el Prepirineo y temperaturas sin cambios significativos. La brisa será suave, cambiando a este en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 27 de abril

Barcelona: cielo nublado con posibles claros y lluvias

El día en Barcelona se presenta con un cielo mayormente nublado que, como un lienzo gris, irá cediendo ante la presencia del sol en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 23 grados, disfrutando de un ambiente cálido aunque algo cargado, ya que la humedad podrá alcanzar picos altos. El viento soplará con suavidad, a unos 10 km/h desde el sureste, proporcionando un toque fresco que contrarrestará la calidez del día.

Ya por la tarde, el cielo podría desnudarse un poco más, dejando entrever momentos de sol que alegrarán el ambiente. Sin embargo, no se puede descartar alguna ligera lluvia durante la tarde-noche, así que es aconsejable tener un paraguas a mano. La puesta de sol, programada para las 20:44, ofrece una oportunidad ideal para disfrutar de un paseo al aire libre mientras el día da paso a la noche y las temperaturas empiezan a descender.

L’ Hospitalet de Llobregat: brisa fresca y cielo nublado

Una brisa fresca acaricia L’ Hospitalet de Llobregat mientras los primeros rayos de sol intentan abrirse paso entre nubes grisáceas. El día promete estar lleno de sorpresas, ya que la atmósfera se siente cargada, presagiando un cambio inminente. Por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con temperaturas que rondan los 16°C y una ligera probabilidad de lluvia que aumentará en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera un descenso en la temperatura, alcanzando niveles mínimos de 15°C y una sensación térmica que podría hacer que el aire se sienta más frío. El viento del sureste soplará con intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, lo que sumará a la sensación de inestabilidad. Ante este panorama, ¡mejor no olvides el paraguas y un abrigo ligero antes de salir!

Día agradable con nubes sueltas

en Badalona

El día en Badalona comienza con un suave amanecer a las 06:53, donde el cielo se muestra parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantiene en unos agradables 16°C, ofreciendo una sensación térmica similar y con solo un 5% de probabilidad de lluvia, no se espera que el tiempo nos sorprenda con precipitaciones. El viento soplará de manera ligera, alcanzando una velocidad de 15 km/h, lo que permite disfrutar de un ambiente fresco y cómodo.

Ya por la tarde, el termómetro podrá ascender hasta los 23°C, aunque la humedad, que rondará el 70%, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y con escasas probabilidades de lluvia en la tarde-noche, donde la temperatura descenderá a 20°C. Con unas 13 horas y 51 minutos de luz, será una jornada agradable para disfrutar al aire libre, sin preocupaciones de lluvias ni vientos fuertes.

Cielo nublado con algunas gotas y viento fresco en Sabadell

La mañana se presenta con un tiempo templado y un cielo ligeramente nublado, con algunas nubes que pueden dejar caer unas gotas a lo largo del día. La tarde seguirá en la misma tónica, con temperaturas agradables aunque se prevén algunas ráfagas de viento que podrían aportar un toque de frescura.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por el parque o simplemente relajarse al aire libre. Con el ambiente tranquilo, se pueden aprovechar estas horas para realizar actividades diarias con total serenidad.