Incertidumbre en la AEMET por lo que llega a España en el puente de mayo: no es habitual

Lo que llega a España en el puente de mayo no es habitual, la AEMET advierte de lo que puede pasar en breve. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden llegar en cualquier momento, en estos días en los que tocará visualizar este tiempo que parece que cambia por momentos. Sin duda alguna, deberemos estar pendientes de un cielo que puede convertirse en la antesala de algo más en unas jornadas cargadas de actividad.

Los expertos de la AEMET no dudan en intentar adelantarse a unos cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que el tiempo se convierte en protagonista y puede dejarnos algunos cambios de tendencia importantes. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, cuando estamos a unos días de uno de los puentes más esperados del año. Llega mayo y lo hace con un festivo que nos trasladará a un tiempo diferente del que tenemos ahora. Se avecinan algunas circunstancias que pueden cambiarlo todo y lo hará de tal forma que tocará empezar a ver llegar algunas situaciones inesperadas en una previsión del tiempo que destaca.

No es habitual lo que puede pasar en breve

Estamos teniendo una primavera de esas que impresionan y que pueden acabar siendo la que nos afectará de lleno en unos días en los que las temperaturas y la inestabilidad será protagonista. Nos vamos a enfrentar a una serie de peculiaridades que son esenciales.

Es momento de tener en mente ciertos detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. En estos días en los que realmente deberemos estar pendientes de una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

En estos días en los que quizás empezamos a hacer planes o tenemos por delante algunos cambios que nos afectarán de lleno y pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Deberemos estar muy pendientes de un cielo que llega con importantes novedades que serán claves que tengamos en mente.

Esta previsión del tiempo que parece que se va estabilizando a medida que nos acercamos a la fecha indicada, no trae buenas noticias, sino todo lo contrario. Deberemos empezar a ver llegar determinados cambios que nos trasladarán a lo peor de una primavera que guarda más de una sorpresa.

La AEMET advierte de lo que llega en el puente de mayo

El puente de mayo se convertirá en una de las fechas señaladas del año, la puerta de entrada a esta primavera que parece que puede empezar a mostrarnos una incertidumbre mayor. Tal y como nos explican estos expertos de la AEMET, esta semana puede empezar con importantes cambios: «Persistirá la inestabilidad en los interiores del Cantábrico, este de Galicia, Ibérica norte, Pirineos, norte de Castilla y León y alto Ebro, con cielos cubiertos y chubascos acompañados de tormentas vespertinas que pueden ser localmente fuertes, mientras que en el centro y sur peninsular y en Baleares se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos, aunque puede haber nubosidad de evolución diurna. Nubes bajas matinales en el Cantábrico, así como en el Estrecho y mar de Alborán, donde pueden darse precipitaciones débiles. En Canarias, cielos nubosos y precipitaciones débiles más probables en el norte de las islas.

Son probables las brumas o los bancos de niebla en zonas de montaña del Cantábrico y de la meseta norte, sin descartarlas puntualmente en algunos litorales mediterráneos. Calima en el extremo sur peninsular. Temperaturas máximas en aumento en el sur y descenso ligero en el Cantábrico; no se esperan cambios relevantes en las mínimas, salvo aumentos de las mínimas en montañas del noroeste. En Canarias, sin cambios significativos».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior de las provincias del Cantábrico, este de Galicia, Ibérica norte, norte de Castilla y León, alto Ebro y Pirineos. Rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho. Predominará el viento flojo de componente este en la Península y en Baleares, salvo en el noroeste de Castilla y León, Cantábrico y Galicia, donde predominará el norte. Más intenso en los litorales, con rachas muy fuertes de levante en el Estrecho e intervalos de fuerte en el Estrecho, Alborán y el noroeste gallego. En Canarias, el viento será moderado de componente norte».

Será mejor que nos empecemos a preparar para un descenso de las temperaturas que puede ir acompañado de inestabilidad. Lo que puede pasar en breve es una novedad clave para todos que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de una forma diferente. Esta primavera parece que nos guarda más de una sorpresa en estos tiempos de cambios importantes en un tiempo que se verá modificado por momentos.