Cielos despejados y vientos moderados en Andalucía, con posibilidad de lluvia en el Estrecho, AEMET

Cielos mayormente despejados marcarán el día en el conjunto del territorio andaluz, con la excepción de algunas nubes bajas matinales en el área del Estrecho, donde podrían producirse precipitaciones débiles. A lo largo del día, se espera un ligero ascenso o estabilidad en las temperaturas, mientras soplarán vientos de componente este, que serán moderados en el litoral y podrían alcanzar intensidades fuertes, sobre todo en el litoral mediterráneo oriental y el Estrecho con sus rachas.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 27 de abril

Cielo despejado con nubes dispersas en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lento esta mañana, regalando un hermoso azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas mínimas de 15 grados, la mañana se presenta agradable, aunque a medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará los 29 grados, ofreciendo un ambiente cálido. El viento soplará desde el este a una velocidad moderada de 20 km/h, dejando tras de sí una brisa fresca, aunque se espera que algunas ráfagas superen los 30 km/h.

Ya por la tarde, el cielo se convertirá en un lienzo suave con nubes dispersas, convirtiendo la calidez en un momento ideal para pasear al atardecer, justo antes de que el sol se esconda tras el horizonte a las 21:09. La humedad relativa, que oscilará entre un 35 y un 80 por ciento, le dará un toque denso al ambiente. Sin embargo, la buena noticia es que no se esperan lluvias durante todo el día, así que es tiempo de disfrutar al aire libre sin preocupaciones.

Córdoba: ambiente inestable con lluvias y viento

La jornada en Córdoba se perfila intensa, donde el aire caliente del día anterior se verá sacudido por vientos que arrastran nubes oscuras. Las calles, aún tranquillas al amanecer, pronto se verán envueltas en un ambiente de inestabilidad que promete cambios drásticos en el horizonte. Las temperaturas, que iniciarán suaves con un mínimo de 11 ºC, alcanzarán picos de hasta 27 ºC, aunque la sensación térmica podría resultar más elevada.

La mañana comenzará sin lluvias, pero conforme avance la tarde, la posibilidad de lluvias intensas se torna inminente, sumada a rachas de viento que podrían superar los 30 km/h. Con una alta humedad que roza el 100%, es recomendable llevar paraguas y prestar atención a las condiciones sobre todo hacia la tarde-noche, donde el tiempo puede exigir precaución.

En Huelva, cielo despejado y ambiente fresco

El tiempo se presenta estable en la ciudad, con un cielo que alternará momentos de sol y algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 28 grados durante el día, con vientos suaves que aportarán una agradable frescura, pero sin amenaza de lluvia.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas sin prisas, dado el ambiente tranquilo y cómodo que nos acompaña. Aprovechar las horas más cálidas será una excelente manera de vivir la jornada.

Ambiente fresco con brisa ligera en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que rondan los 17 grados y una brisa que se hace notar. Con la salida del sol a las 07:36, la jornada promete ser fresca al inicio, pero conforme avancen las horas, el termómetro alcanzará los 24 grados, ofreciendo un clima agradable. La probabilidad de lluvia se mantiene por debajo del 20%, por lo que no se espera la llegada de precipitaciones durante el día.

Por la tarde, el viento soplará del este a una velocidad media de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h, así que precaución al salir. La sensación térmica se mantendrá en un nivel cómodo, aunque la humedad relativa alcanzará un 80%, haciendo que el ambiente se sienta un poco pesado. Con 13 horas y 33 minutos de luz, esta será una jornada ideal para disfrutar de la belleza de Cadiz al aire libre.

Jaén: cielo despejado y ambiente agradable

Esta jornada en Jaén se presenta con un cielo despejado y un ambiente agradable que invita a disfrutar del aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados, manteniendo una sensación térmica confortable.

A medida que avancen las horas, se espera que el tiempo se mantenga estable y soleado, ideal para un paseo o una reunión con amigos. No olvides llevar gafas de sol y un sombrero, ya que la luminosidad será intensa durante todo el día.

Cielos despejados con lluvias al caer la tarde en Málaga

Las primeras horas traen un ambiente sereno, con temperaturas frescas que rondan los 14 grados. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, pero las nubes comenzarán a hacer su aparición y el mercurio alcanzará un máximo de 23 grados durante la tarde.

Hacia la tarde-noche, se prevé la llegada de algunas precipitaciones puntuales con una probabilidad del 20%. Con un viento del sureste soplando a 20 km/h y rachas que podrían alcanzar los 8 km/h, se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir a disfrutar de la tarde, ya que la sensación térmica podría descender.

Granada: cielos despejados pero lluvia posible

La mañana en Granada se presenta con cielos mayormente despejados, lo que permite disfrutar de un ambiente agradable con temperaturas frescas alrededor de los 10 grados. Conforme avance el día, el tiempo seguirá mostrando un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 22 grados por la tarde. Sin embargo, no hay que descuidarse, ya que hay una probabilidad de lluvia que podría aparecer al caer la noche. Para disfrutar plenamente del día, es recomendable llevar una chaqueta ligera y no olvidar las gafas de sol.

Almería: cielo despejado y brisa intensa

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avanza el día, el sol elevará el mercurio hasta los 25 grados, mientras una leve brisa de unos 25 km/h proporcionará un agradable alivio en esta jornada soleada.

Sin embargo, se recomienda mantenerse alerta, ya que hacia la tarde el viento podría intensificarse con ráfagas de hasta 50 km/h. Aunque no se prevén lluvias, el ambiente se sentirá más cálido, alcanzando una humedad que podría rondar el 70%.