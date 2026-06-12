Cielos despejados y viento fuerte en Andalucía: Previsión AEMET para hoy

Cielos poco nubosos dominarán el pronóstico meteorológico del 12 de junio de 2026 en Andalucía, con la presencia de intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán en general con pocos cambios, aunque se espera un ligero ascenso de las mínimas en la vertiente atlántica. Los vientos soplarán de forma floja a moderada, pero se intensificarán con rachas fuertes en el litoral almeriense, Cádiz, la Sierra Sur de Sevilla y el interior de Málaga.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 12 de junio

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lento sobre Sevilla, mostrándose despejado y radiante. Sin rastro de nubes, hoy, 10 de octubre, el sol se alzará en el horizonte a las 7:02, prometiendo una jornada brillante con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 38 grados. El viento, que soplará desde el este a una media de 25 km/h, añadirá un toque refrescante, aunque se prevén ráfagas de hasta 40 km/h que podrían hacer que el día se sienta un poco más fresco.

A medida que avance la tarde, el calor se consolidará, pero la sensación térmica alcanzará los 37 grados, sintiéndose más como un abrazo cálido que como un simple día soleado. En este entorno seco y cálido, no hay margen para chubascos, lo que invita a disfrutar del aire libre. La luz del día se irá desvaneciendo cuando el sol se esconda a las 21:44, dejando detrás un día radiante y sin preocupaciones de lluvias sorpresivas.

Córdoba: cielo gris y cambios térmicos bruscos

El cielo se presenta gris y pesado sobre Córdoba, anticipando un día de cambios drásticos que podría alterar las rutinas cotidianas. La mañana comienza con una temperatura agradable de 20 grados, aunque no durará mucho, ya que a medida que avance el día las nubes irán ganando protagonismo y las temperaturas alcanzarán los 39 grados.

Por la tarde, el panorama ofrecerá un contraste considerable, ya que se prevé un descenso térmico notable y humedad elevada, llegando hasta el 85%. A medida que el viento sople con rachas de hasta 40 km/h, la sensación térmica puede resultar agobiante. Es recomendable salir preparado y no olvidar el paraguas, ya que la posibilidad de lluvias, aunque baja, siempre está en el aire.

En Huelva, cielo despejado con suaves nubes

Las condiciones meteorológicas se presentan estables a lo largo del día, con un cielo que alternará momentos de sol y algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 34 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. El viento soplará de forma suave, lo que contribuirá a que la jornada transcurra sin mayores contratiempos.

Este tiempo es perfecto para salir a pasear y disfrutar de un agradable rato al aire libre. Además, resulta ideal para realizar actividades cotidianas en un entorno tranquilo. No hay duda de que es un día que invita a aprovechar cada momento.

Cielo despejado y brisa fresca en Cádiz

El amanecer en Cádiz trae consigo un cielo mayormente despejado, con temperaturas alrededor de los 23°C que se irán elevando hasta alcanzar un máximo de 29°C a lo largo del día. La jornada se presenta con una brisa fresca, ya que el viento soplará desde el este a una velocidad de 40 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 65 km/h, por lo que se recomienda precaución a la hora de disfrutar al aire libre.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y las temperaturas languidecerán hacia los 26°C. La sensación térmica podría alcanzar hasta los 30°C, haciendo que la tarde se sienta calurosa. Quienes aprovechen el día tendrán 14 horas y 37 minutos de luz, ya que el sol se ocultará a las 21:43. La humedad rondará entre el 30% y el 65%, lo que dará un leve toque de pesadez al ambiente. Sin embargo, no se espera lluvia, lo que augura un día perfecto para disfrutar de la belleza gaditana.

Jaén: ambiente cálido y soleado todo el día

La mañana en Jaén se presenta radiante, con un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas fluctuantes comenzarán en torno a los 21 grados, con una sensación térmica que puede alcanzar los 22. A medida que avance el día, el sol se hará más presente y se registrarán máximas de hasta 37 grados en la tarde, aunque la brisa suave de 15 km/h desde el sureste ofrecerá un alivio.

Durante la tarde, el ambiente se mantendrá cálido y, sin probabilidad de lluvia, será un momento perfecto para salir y disfrutar de un paseo al aire libre. No olvide llevar ropa ligera y cómoda para hacer frente a la calidez y no se descuide con la hidratación: hoy es un día ideal para rendir homenaje al verano en pleno.

Cielo despejado y día soleado en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire fresco de la madrugada, con temperaturas alrededor de los 21 grados. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá, alcanzando los 29 grados por la tarde, mientras una suave brisa del sur aportará un toque de dinamismo.

A lo largo de la jornada, no se prevén lluvias, lo que significa que podrás disfrutar de un día soleado y agradable. Con una humedad que se mantendrá entre el 55 y el 85 por ciento, es recomendable mantenerse hidratado y aprovechar las horas más cálidas para salir a pasear o realizar actividades al aire libre.

Granada: brisa suave y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una brisa suave que invita a disfrutar del aire fresco. La temperatura mínima rondará los 17 grados, ofreciendo un ambiente agradable para comenzar el día con energía. A medida que avance la jornada, el tiempo se mantendrá favorable, alcanzando una máxima de 30 grados por la tarde, con un ligero aumento en la sensación térmica. Es un buen momento para llevar ropa ligera y disfrutar de un paseo, aprovechando la calidez del sol sin preocupaciones de lluvia.

Almería: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas de la jornada nos regalan un cielo despejado, con temperaturas que rondan los 24 grados. A medida que avance el día, la brisa del viento, que soplará desde el este a una velocidad de 35 km/h, traerá consigo un incremento en la temperatura, alcanzando los 32 grados por la tarde, aunque la sensación térmica podría ser bastante más elevada.

Con la llegada de la tarde-noche, se mantendrá este clima estable y cálido, donde la temperatura descenderá suavemente hasta los 24 grados. Se recomienda disfrutar de las horas del sol, que se asomará a las 6:50 y se despedirá a las 21:29, mientras se aprovecha el bajo riesgo de lluvia a lo largo del día.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET