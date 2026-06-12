Banco de España avisa por el error que cometen muchos al financiar sus vacaciones de esta manera: «Puede salir mucho más cara»

El Banco de España ha mandado un aviso a los ciudadanos españoles que vayan a financiar las vacaciones de verano. A través de una publicación realizada en su blog, desde el BDE han querido dar una serie de consejos a los millones de ciudadanos que durante las próximas semanas harán las maletas rumbo a un destino nacional o internacional y harán un gasto más elevado que en otras épocas del año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los consejos del Banco de España para los españoles que vayan a financiar sus vacaciones.

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y empresas especializadas de medio mundo están haciendo cuentas del porcentaje de ciudadanos que se moverán en los próximos meses por todo el planeta Tierra y el gasto que harán durante sus vacaciones. En lo que respecta a España, el informe Travel Report 2026 realizado por Klarna ha llegado a la conclusión de que el 86% de los españoles tiene previsto viajar este verano y uno de cada cuatro tiene previsto gastar más de 1.000 euros por persona.

Como indica este estudio, el 23% de los españoles tiene previsto gastar entre 600 y 1.000 euros por persona durante sus días de vacaciones y una de cada cuatro personas tiene incluso previsto superar esta cantidad. Así que todo hace indicar que, pese a la inflación, millones de españoles tienen previsto liarse la manta a la cabeza y tomar unas merecidas vacaciones durante los próximos meses. Por ello, el Banco de España ha publicado un artículo a través de su blog para dar un consejo a los ciudadanos que opten por financiar sus vacaciones.

El Banco de España y las vacaciones de verano

«Consejos para que las vacaciones no te endeuden». Así reza el titular de este artículo publicado en el blog del Banco de España, en el que en sus primeras líneas informa que «si no tienes más remedio y decides financiar el coste de tus vacaciones, debes mantener la cabeza fría y planificar bien». «Antes de lanzarte a reservar vuelos y hoteles, conviene recordar que las vacaciones no deberían convertirse en una carga económica que te persiga el resto del año», avisa este organismo sobre lo que debes evitar a toda costa: que estas vacaciones acaben siendo una carga durante meses.

El Banco de España avisa además sobre los peligros de las clásicas tarjetas revolving que «permiten ajustar la cuota y pagar poco cada mes, lo que repercutirá en que casi toda la cuota irá a pagar intereses y solo una parte pequeña, a amortizar el capital prestado», por lo que «te verás durante años encadenado a la deuda». Además, también recomienda revisar el TAE, así como revisar condiciones, intereses y plazos de cualquier crédito o pago aplazado.

Por ello, el Banco de España recomienda de cara a estas vacaciones realizar los siguientes pasos para evitar caer en una financiación abusiva. Estos son los pasos que debes realizar:

Presupuesto realista y ajustarlo a los ingresos.

Ahorrar unos meses antes de endeudarse.

Tener un pequeño fondo para imprevistos.

«Las vacaciones deben ser un respiro, no un motivo de estrés financiero. «Planificar con calma y tomar decisiones informadas te permitirá disfrutarlas de verdad», finaliza diciendo el Banco de España sobre los mejores consejos que debes seguir para evitar endeudarte con las vacaciones de verano. Si no te lo puedes permitir, lo más aconsejable es hacer otro plan más económico que también te saciará.