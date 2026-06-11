El castillo medieval de Barcelona construido sobre un volcán que hoy ofrece los mejores manjares de la cocina catalana

Comer dentro de una fortaleza medieval es un tesoro. Una maravilla para algunos y ahora es posible en este castillo medieval de Barcelona donde comer cocina catalana. Aunque es un lugar ideal para bodas y toda clase de eventos, también puedes ir cuando te apetezca y envolverte en la historia. Además, el castillo se puede visitar siendo una de las atracciones turísticas de la zona.

El castillo de Hostalric, en la provincia de Girona, es todo un hallazgo. Y lo mejor es que alberga un restaurante realmente fantástico que sorprende a muchos por su situación. El restaurante del lugar es la Fortalesa o la Fortalesa d’Hostalric, en el que comer como un rey gracias a su importante y elaborada carta. También cuentan con un menú y hasta los servicios especiales para grupos, bodas y otros eventos.

El restaurante en este castillo medieval de Barcelona

Hay que destacar que este restaurante dentro del castillo de Hostalric está sobre un volcán de la zonza del Montseny. Por lo que es fantástico ir de excursión, visitar el parque de esta zona, sus pueblos y también el famoso castillo. El colofón será la comida en este restaurante que ya puedes conocer.

Visita al castillo de Hostalric

La propia web de Turismo de Hostalric, especifica que el castillo, que puede visitarse, está situado sobre un antiguo volcán, el antiguo castillo medieval de los vizcondes de Cabrera mantenía el control sobre el camino Real, a media distancia entre Girona y Barcelona. A partir del siglo XVII este se empezó a transformar para adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas estrategias de defensa de la época moderna.

Una de las características de la fortificación de Hostalric es que se encuentra construida sobre terreno irregular, y eso se refleja en su peculiar forma. Los planteamientos y sistemas de construcción en fortalezas ubicadas en lugares fáciles y llanos eran simples y repetitivos.

En 2009 se aprobó el Plan Director del Castillo y se propuso un plan de actuaciones para mantener, conservar y rehabilitar el monumento. En 2015 se inauguraba el Centro de Interpretación y en 2016 finalizaba la concesión a manos privadas que se había hecho 50 años atrás, quedando en desuso el restaurante.

Durante el 2018 se redactó el Plan Estratégico del Castillo de Hostalric, que pretende definir los usos de los espacios de castillo durante los próximos años y convertirlo en un referente en temas de interpretación del patrimonio de época moderna.

El castillo de Hostalric es una fortificación militar construida sobre un terreno irregular. Todo el recinto tiene el sistema baluartado, donde se encuentran los típicos elementos defensivos de la época, tales como recinto interior, foso, obras exteriores y camino cubierto. El Caballero, la parte más alta, ocupa el espacio del antiguo castillo de los Cabrera.

Qué ver en el castillo medieval cerca de Barcelona

Paseando por los espacios abiertos de la fortaleza, hay magníficas vistas al macizo del Montseny ya la cordillera del Montengre y Corredor desde el patio de armas o del entorno natural de las huertas de Hostalric y la llanura selvatana desde el revellí.

La entrada autoguiada incluye el material de apoyo a la visita, los audiovisuales y la maqueta interactiva, que le permitirán entender la evolución de castillo medieval a fortaleza moderna.

También se realizan visitas guiadas, con guías locales, en un recorrido de aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Esta visita incluye descubrir espacios emblemáticos de la fortaleza de Hostalric como el cuerpo de guardia, los baluartes, el polvorín o la galería a prueba de bomba, auténticos testigos de su función militar y del papel clave que jugó en la historia de Cataluña.

También hay visitas teatralizadas dirigidas especialmente a familias para que los más pequeños lo pasen bien mientras ven una de las fortalezas más importantes de la comunidad.

En este caso, desde Turismo de Hostalric destaca la historia de Clara de la Malla que explica qué hace el Capitán Riera y no puede hacerlo sola… esto permite participar en una agradable y divertida visita teatralizada familiar para resolver su entramado.

Durante 75 minutos recorreréis los espacios más significativos de la fortaleza con la Clara de la Malla y el cura para descubrir la verdadera historia de ambos personajes. La contraguardia, el polvorín de mixtos, la galería a prueba de bomba, el caballero, visto antes pero de una manera diferente. Con esta interacción e inmersión que permite que también cada visitante se convierta en protagonista de la experiencia.

Este recinto tiene espacios interiores, como son las antiguas dependencias del caballero con una capacidad de hasta 300 personas.