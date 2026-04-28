5 castillos imprescindibles que debes ver en Tarragona

Tarragona es sinónimo de costa y patrimonio romano, pero su legado medieval es igual de impactante. Repartidos entre la Costa Dorada y el interior, sus castillos dominan ríos, acantilados y cascos históricos, convirtiéndose en auténticos miradores del pasado.

Si buscas una ruta cultural con paisajes espectaculares, estos son los 5 castillos de Tarragona que realmente merecen la visita.

Castillo de Miravet: el símbolo templario del Ebro

El Castillo de Miravet, del siglo XII, situado en el pueblo con el mismo nombre, es la fortaleza medieval más imponente de la provincia. Construido por la Orden del Temple, se alza sobre una colina que domina el río Ebro, en un enclave estratégico clave durante la Reconquista.

Recorrer sus murallas, patios y estancias permite comprender su importancia militar y religiosa. Sus vistas sobre el Ebro refuerzan la sensación de estar ante uno de los grandes iconos históricos de Cataluña.

Castillo de Tamarit: la imagen más icónica de la Costa Dorada

Construido en el siglo XI junto al mar, el Castillo de Tamarit es una de las estampas más reconocibles del litoral tarraconense. Su silueta frente al Mediterráneo combina su origen defensivo con reformas posteriores que le dieron un carácter más residencial.

Aunque es de propiedad privada, el entorno puede disfrutarse desde la playa y senderos cercanos. Es, sin duda, uno de los castillos más fotografiados de Tarragona.

Castillo de Siurana: el último bastión musulmán

En pleno Priorat, el Castillo de Siurana se alza sobre un impresionante acantilado.

Fue uno de los últimos bastiones musulmanes en Cataluña, lo que le confiere un enorme valor histórico.

Hoy se conservan restos de murallas y estructuras, pero el verdadero atractivo es el conjunto: el pueblo, el embalse y las vistas panorámicas hacen que la visita sea una experiencia cultural y paisajística única.

Sant Miquel d’Escornalbou: historia con aire romántico

El Castillo-Monasterio de Sant Miquel d’Escornalbou, en Riudecanyes, tiene origen en el siglo XII y fue restaurado a comienzos del siglo XX por Eduard Toda, quien le otorgó su actual carácter romántico.

El complejo destaca por sus jardines, salas decoradas y vistas abiertas al Camp de Tarragona y al mar, convirtiéndose en una parada ideal para quienes buscan patrimonio y entorno natural en una misma visita.

Castillo de Altafulla: esencia medieval junto al mar

En el corazón del casco antiguo de Altafulla, este castillo muestra su evolución de fortaleza defensiva a residencia señorial. El aspecto más palaciego de Castillo de Altafulla es fruto de reformas posteriores, aunque mantiene la esencia medieval.

Rodeado por la Vila Closa y muy cerca de la playa, ofrece una combinación perfecta de historia, arquitectura y ambiente mediterráneo.

¿Por qué hacer una ruta por los castillos de Tarragona?

Porque pocos territorios concentran tanta diversidad en tan pocos kilómetros: