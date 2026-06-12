Cielo poco nuboso con algunas nubes altas marcará el día en toda la provincia de Barcelona el 12 de junio de 2026. Las temperaturas mínimas descenderán mientras que las máximas experimentarán un leve ascenso. Un viento flojo de dirección variable dará paso a brisas del sureste en el litoral. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 12 de junio

Barcelona: cielo despejado y calor agradable

El cielo se despereza lento y muestra un manto azul despejado, prometiendo un día radiante en Barcelona. A primera hora de la mañana, la temperatura se sitúa en unos agradables 19 grados y con el sol asomando tímidamente a las 6:17, los barceloneses pueden disfrutar de su esplendor sin preocuparse por la lluvia. La suave brisa que sopla del sureste, a unos 10 km/h, añade un toque fresco a la jornada, aunque la humedad, al alcanzar máximos de 75%, puede hacer que el ambiente se sienta algo cargado.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará un cálido pico de 28 grados, con una agradable sensación térmica máxima que igualará esa cifra. Los cielos seguirán despejados y no hay previsiones de lluvias que puedan enturbiar este día soleado. Al caer la noche y con el sol despidiéndose a las 21:24, las temperaturas se desplomarán, ofreciendo un suave descenso hasta unos confortables 22 grados. Todo indica que será un día perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre, contemplando cómo la luz del día se transforma lentamente en los encantos de una noche barcelonesa.

L’ Hospitalet de Llobregat: aire inestable con nubes y viento

La jornada se presenta con un aire de incertidumbre en L’ Hospitalet de Llobregat. Nubes grises se asoman en el horizonte, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, creando una atmósfera propicia para cambios inesperados. A medida que avanza el día, se prevé que las temperaturas oscilen entre los 17°C en la mañana y alcancen un máximo de 28°C, aunque la sensación térmica podría experimentar variaciones notables.

Por la mañana, la calma parecerá reinar, con temperaturas suaves y sin riesgo de lluvias. Sin embargo, llegará la tarde con un aumento en la inestabilidad; se anticipa un viento que superará los 30 km/h, acompañado de ráfagas intensas y una humedad que rondará el 80%. Es recomendable no olvidar un paraguas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y una ligera llovizna podría sorprender a cualquiera.

Cielo despejado y ambiente cálido en Badalona

Este día en Badalona amanece con un cielo completamente despejado que invita a disfrutar del sol desde temprano, con la salida del sol a las 06:17. La temperatura mínima rondará los 17°C, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 28°C debido a la alta humedad, que podría hacernos sentir un ambiente algo pesado. A lo largo de la mañana, se esperan temperaturas agradables de 19°C, sin probabilidad de lluvia y un viento suave de hasta 10 km/h.

Por la tarde, el termómetro subirá hasta los 27°C, manteniendo el cielo despejado y una ligera brisa. La humedad será más baja, alrededor del 40%, lo que permitirá que la sensación de calor sea más llevadera. Con un total de más de 15 horas de luz gracias a la puesta del sol a las 21:24, será una jornada ideal para actividades al aire libre, disfrutando de un tiempo fresco y primaveral.

Cielo despejado y ambiente sereno en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 14 y los 29 grados. A lo largo de la tarde, el viento soplará de forma suave, mientras que las condiciones de lluvia se mantienen en niveles mínimos, por lo que no hay motivo de preocupación.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar este ambiente sereno puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la belleza del entorno.