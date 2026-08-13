Han pasado casi 25 años, pero esta frase sigue siendo la más famosa pronunciada en las películas occidentales

El actor Stephen Baldwin es conocido por todos por ser el hermano de Alec y también por su papel de Búfalo Bill en la serie ganadora del premio Emmy Los jóvenes jinetes (Young Riders) y por su participación en películas Última salida para Brooklyn (1989), Nacido el 4 de julio (1989) o Al otro lado del puente (2005). Pero si hay un papel con el que triunfó fue en 1995 con el del thriller Sospechosos habituales (The Usual Suspects), una película que obtuvo dos Oscar y en la que compartió cartel con los actores Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Benicio del Toro y Kevin Pollak. Lo curioso es que cuando este actor se encontraba en la cresta de la ola a principios de los 2000 y ya había protagonizado un montón de películas, decidió cambiar su destino y apartarse de ese camino que se había marcado para los actores de éxito en la época.

Según explicó Stephen Baldwin en una entrevista para People: «Probablemente podría haber tomado el camino para convertirme en una gran estrella. Pero no era mi naturaleza. No quería ser Tom Cruise y tener que recaudar 100 millones de dólares en taquilla. Prefería ser un simple de Massapequa (la ciudad de Nueva York donde nació). Y puedo hacerlo bien». Esa frase con la que confesó que no quería ser Tom Cruise se ha quedado en la memoria de todos sus seguidores, que en ese momento no lo comprendieron. El actor decidió parar un poco y dedicarse a difundir el cristianismo evangélico entre sus seguidores. Aun así del año 2001 al 2016 el actor rodó más de 25 películas entre las que se encuentran algunos de sus éxitos.

El gran cambio de Stephen Baldwin

El actor decidió dejar el alcohol en 1989 y un año más tarde se casó con la diseñadora gráfica Kennya Deodato con la que tuvo dos hijas, Alaia y Hailey, actual esposa de Justin Bieber. En 2001 tuvo una revelación, de la que al principio era un poco escéptico, y al final se convirtió al cristianismo evangélico y se dedicó a su difusión.

Según explicó el actor también en People: «Tras el nacimiento de nuestra hija Alaia en 1993, mi esposa contrató a una mujer llamada Augusta, brasileña, para que viniera a vivir y trabajar con nosotros y nos ayudara. Augusta no hablaba inglés. Se comunicó con mi mujer, que es brasileña, solo en portugués. Un día mi esposa me dijo: Acabo de hablar con Augusta, y me dijo que la verdadera razón por la que está aquí es porque Dios le ha hablado, diciéndole que en el futuro tú y yo nos convertiremos en cristianos renacidos y tendremos nuestro propio sacerdocio».

En 1996 Stephen se trasladó con su familia a Nueva York y asistió a un evento evangélico con su hermana Beth, que ya se había convertido al cristianismo y se convenció definitivamente. Unos años más tarde decidió crear un programa de evangelización de jóvenes a través del skateboarding para lo que hizo un vídeo: «En los primeros seis meses distribuimos 10.000 copias. Luego, una de las iglesias más grandes nos llamó y preguntó cuánto costaría llevar a los patinadores del vídeo a su iglesia para un evento en directo. Fue entonces cuando dejé Hollywood».

El actor también confesó en esta entrevista que después de este programa decidió dedicarse al sacerdocio en cuerpo y alma: «visité 125 iglesias en cuatro años. Jesús y el Espíritu Santo me fascinaron». También explicó que en Hollywood este cambio radical no fue muy bien visto: «Pensaban que estaba actuando un poco raro».

Ahora con 60 años, el actor, sin embargo, se considera muy afortunado porque recibe muchos mensajes de personas que le explican cuánto les ha gustado su trabajo. «Estoy contento de estar donde estoy ahora, con 60 años. Me siento muy afortunado. Y creo firmemente que lo mejor está por venir», añadió en la entrevista.

Stephen ha estado trabajando en la producción de cuatro películas cristianas, dirigidas a un público joven, de las que solo conocemos dos: «Mi compromiso con el Señor es ahora sencillo. Le dije: Señor, dame la plataforma y los recursos para contar historias sobre Ti», explicó el actor.

Las últimas películas en las que ha participado

El actor Stephen Baldwin ha seguido actuando, pero algunas de sus últimas producciones están relacionadas con su compromiso con la iglesia evangélica. El actor protagonizó en 2013 la película Me enamoré de una chica cristiana de Steve Race en la que un hombre con un pasado criminal encuentra la fe cuando Dios pone a Vanessa León, una chica cristiana en su camino.

En 2016 el actor protagonizó el drama God’s Club dirigida por Jared Cohn que comienza tras un enfrentamiento a los cristianos contra los que no creen en Dios. Una cinta que contó con el guion de John Chadwell, la música de Will Musser y en el reparto con los actores Corbin Bernsen, Lorenzo Lamas y Alison MacInnis, entre otros.