La AEMET alerta de lo que llega el fin de semana y nadie está preparado: «Tormentas por la tarde»

Lo que llega el fin de semana activa las alertas de la AEMET y nadie está preparado para estas tormentas por la tarde. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio que puede ser esencial que tengamos en cuenta. Sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser los que nos acompañarán en breve. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta.

Este tiempo que nos estará esperando está ligado a una serie de cambios que pueden ser los que nos acompañará en breve. Será el momento de empezar a pensar en algunos cambios que llegan a toda velocidad y que, sin duda alguna, serán claves para estas próximas jornadas que tenemos por delante. Este fin de semana puede estar marcado por una serie de cambios que pueden traer hasta lluvia por la tarde, con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. En estos días que hasta el momento nadie hubiera imaginado que tuviéramos por delante. Las tormentas de tarde marcarán estos días.

Nadie está preparado para lo que llega

Este fin de semana tocará estar preparado para una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento. Tendremos que ver llegar este giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando una importante diferencia que podría acabar siendo la que nos dará un cambio de ciclo destacado.

Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que realmente cada gesto cuenta y podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estas jornadas en las que cada pequeño gesto cuesta y acabará marcando una diferencia significativa en estas próximas jornadas.

Es hora de saber qué nos espera en un fin de semana en el que nos enfrentamos a un giro radical que podría acabar de darnos más de una sorpresa. Estos días que tenemos por delante tendremos que afrontar un cambio que hasta el momento nadie hubiera ni imaginado.

Son tiempos de empezar a pensar en lo que nos espera en estos días en los que quizás tocará ver lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a este giro radical que hasta el momento desconocíamos por completo y puede ser esencial que tengamos en consideración.

La AEMET no duda en lanzar esta alerta de fin de semana

No duda en lanzar esta alerta de fin de semana, por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos visualizar una serie de situaciones importantes que quizás hasta el momento desconocíamos. Este tiempo relativamente estable que estamos viviendo, puede verse afectado por tormentas de fin de semana.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La influencia del anticiclón dejará estabilidad prácticamente en todo el país, con predominio de cielos despejados o con alguna nube alta. Solo por la mañana se esperan algunas nubes bajas dispersas en el área cantábrica y Melilla. Por la tarde, se prevén nubes de evolución en el cuadrante noroeste peninsular, que pueden dar lugar a algún chubasco o tormenta localmente fuerte, con posible granizo y rachas muy fuertes de viento, en el noroeste de Castilla y León, oeste de Asturias y Galicia. En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte y despejados en el sur. Son posibles las brumas matinales en el interior de las regiones del Cantábrico. La calima, ligera, afectará al sur peninsular. Las temperaturas máximas subirán en el tercio oriental, en Baleares y, de forma notable (más de 6 grados), en el Cantábrico; en el resto no se esperan cambios. Se podrán superar los 34 grados en el interior del área cantábrica, los 35 grados en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y puntualmente en la meseta norte y en Galicia, y los 37-38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Las mínimas subirán en la mitad norte y Baleares, mientras que en la mitad sur no se esperan cambios. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. En Canarias, no se esperan grandes cambios en las temperaturas, salvo descensos ligeros en medianías y cumbres».

Las alertas estarán activadas: «Probabilidad de tormentas localmente fuertes en el noroeste. Ascensos notables (más de 6 grados) de las temperaturas máximas en el Cantábrico y en el alto Ebro. Temperaturas máximas superiores a 34 grados en el interior del área cantábrica, 35 grados en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y puntualmente en la meseta norte y en Galicia, y 37-38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Rachas muy fuertes de levante (superiores a los 70 km/h) en el área del Estrecho durante la primera mitad del día. El viento será moderado y de componente este en el litoral cantábrico, y flojo en el tercio este y Baleares, donde dominarán las brisas. El levante será moderado o fuerte en el área del Estrecho y en el litoral de Alborán, con rachas muy fuertes durante la primera mitad del día aunque con tendencia a amainar. En el interior peninsular, el viento será flojo, con predominio de las componentes sur y este. En Canarias, el viento, del norte, soplará flojo o moderado».