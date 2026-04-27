Cielo poco nuboso o despejado y temperaturas en ligero ascenso marcarán el día en toda la provincia de Zaragoza, con un viento que soplará flojo por la mañana y moderado en el Valle del Ebro por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: sol brillante y agradable con ligero viento

El cielo de Zaragoza se desperezará lentamente esta jornada, mostrando un ligero manto de nubes que no impedirán que el sol brille con fuerza, alcanzando temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 29 grados. A primera hora, el ambiente será fresco, aunque a medida que el día avanza, la sensación térmica se elevará, haciendo que el calor se sienta más intenso. La dirección del viento, que soplará a una velocidad moderada, aportará un toque de frescura, aunque no habrá sorpresas en forma de precipitaciones; el riesgo es mínimo.

Ya por la tarde, las temperaturas se asentarán en un agradable 27 grados, permitiendo disfrutar de las horas de luz, que se alargarán hasta pasadas las 20:50. La humedad se mantendrá en un nivel moderado, garantizando que el ambiente no se sienta demasiado pesado. En resumen, la jornada se pinta como un día ideal para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer, con el viento y el sol como cómplices perfectos.

Calatayud: cielo nublado y vientos frescos

Un manto gris se cierne sobre Calatayud, donde el aire ya anticipa cambios en el tiempo que pronto alterarán la tranquilidad habitual. Esta mañana, las nieblas mañaneras se desvanecen mientras el viento del norte comienza a soplar con fuerza, marcando el ritmo de un día que se presentará inestable y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 27 grados.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con una probabilidad de lluvia del 20% en la tarde-noche. Las ráfagas de viento pueden superar los 30 km/h, creando una sensación térmica notablemente más baja. Es un día propicio para no olvidar el paraguas y abrigarse al salir.

Tarazona: nubes pasajeras y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable durante la mañana, con temperaturas alrededor de los 12 grados y algunas nubes pasajeras. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 26 grados; existe una posibilidad de lluvia que podría aparecer, aunque es más probable que el cielo se mantenga mayormente nublado.

Un ambiente tranquilo y agradable invita a pasear por las calles o disfrutar de actividades al aire libre. Aprovechar esta jornada sería una buena forma de conectar con el entorno y disfrutar de un día apacible.