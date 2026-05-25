José Luis Gil reaparece junto a su hija en una emotiva fotografía: «Ojalá una cura»

Después de cinco meses sin tener ningún tipo de noticia sobre su salud, Irene Gil, la hija del actor José Luis Gil, ha sido de nuevo la encargada de publicar una fotografía reciente en la que se puede apreciar el estado actual del conocido intérprete de La que se avecina. En ella, ambos aparecen con un semblante tranquilo y un muy buen aspecto que ha sido interpretado por muchos como una señal muy positiva que podría indicar que la salud del mencionado no ha vuelto a sufrir ningún tipo de recaída.

Además de tranquilizar a todos sus seguidores, el motivo de esta publicación ha sido el reconocimiento que ha recibido José Luis de parte de la Asociación Europea de Leucodistrofias. Un galardón que Irene no ha querido dejar de agradecer públicamente. «Gracias por el reconocimiento. Misión cumplida. Premio entregado a @jose_luis_gil_sanz. 25 años luchando para dar visibilidad, para apoyar la investigación y para dar soporte y consuelo a las familias que lo sufren. Ojalá no tengáis que cumplir más aniversarios, ojalá una cura. Y @lamedinaesoficial una alegría verte, eres una tía enorme y buena gente. Mientras tanto, gracias infinitas por vuestra entrega y cariño», escribía en su perfil oficial de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Gil Montijano (@irenegilmont)

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios de apoyo y ánimo hacia el actor. Tanto de parte de rostros conocidos como Luis Merlo como de fans anónimos que no han dejado de estar al lado del intérprete desde que en 2021 sufrió un ictus isquémico que cambió su vida para siempre. «Qué gran artista y maestro de la actuación eres», «Te echamos mucho de menos, presidente», «Gracias por permitirnos ver de nuevo a nuestro presidente, Irene», «Pero qué alegría verle mejorando», «Qué gran genio y mejor persona. Vino a Gandía a un teatro y después de la función, salió a saludar y se hizo fotos con todo el mundo», «Merecidísimo premio, enhorabuena. Disfrútalo en familia», «Ánimo y fuerza», «Tu padre es una persona a la que toda España quiere, pagaría por tomarme un café con él», «Ojalá se recupere pronto», «Es curioso cómo se le puede tener tanto cariño a una persona a la que no se conoce personalmente», «Mis mejores deseos para ti y para tu familia», escribían algunos de los internautas.

La última aparición de José Luis Gil en la red

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Gil Montijano (@irenegilmont)

Con esta imagen, Irene se ha vuelto a consolidar, sin duda, como la portavoz de la familia. Desde que su padre sufrió un grave ictus, Irene ha sido la encargada de compartir su evolución públicamente. La última imagen que compartió fue a principios de este 2026, donde aparecía el actor paseando muy abrigado por las calles de Madrid mientras disfrutaba de las luces navideñas y esperaba con ganas el día de Reyes. «Gracias por vuestros mensajes y buenos deseos. Fuerza, humor, ánimo e ilusión para afrontar lo que nos traiga este nuevo año […] Guardad un huequito para el roscón que se acaba», señalaba.