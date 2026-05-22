Primera imagen de ‘La Resurrección de Cristo’ de Mel Gibson: «Es la historia más importante de la humanidad»

Todavía queda un año para su estreno, pero La Resurrección de Cristo, de Mel Gibson, promete ser el título más polémico del 2027. Tras años cancelado en la industria, la distribuidora Lionsgate ha decidido apostar de lleno por el cineasta australiano, dividiendo en dos entregas una secuela cuya producción sólo se entiende como un milagro dentro del ecosistema de Hollywood. Ahora, la major ha compartido la primera imagen de Jaakko Ohtonen como el Mesías, quien por razones de edad sustituye a Jim Caviezel, el anterior protagonista de La pasión de Cristo (2004).

Junto con la instantánea, el estudio ha informado de un cambio de fechas en el estreno de la dilogía. La primera parte aterrizará en los cines el 6 de mayo de 2027 y la segunda hará lo propio el 25 de mayo de 2028. Acompañando a Ohtonen en el reparto, encontramos a Mariela Garriga (Zeta), Pier Luigi Pasino (La ley de Lidia Poët), Kasia Smutniak (Desde París con amor), Riccardo Scamarcio (John Wick: Pacto de sangre) y Rupert Everett (La boda de mi mejor amigo), entre otros.

‘La Resurrección de Cristo’: otra valiente apuesta de Mel Gibson

De la mano del anuncio del lanzamiento de las dos partes de La Resurrección de Cristo, Mel Gibson emitió un comunicado destacando la relevancia personal del proyecto:

THE RESURRECTION OF THE CHRIST: PART ONE – coming to theaters May 6, 2027. pic.twitter.com/eFXZu8qxzt — The Resurrection of The Christ (@ResurrectFilm) May 21, 2026

«Para mí, esto es mucho más que una película. Es una misión que he llevado a cabo durante más de 20 años para contar la que creo que es la historia más importante de la humanidad».

En el fotograma compartido podemos ver a Ohtonen en el centro de la imagen, caracterizado como Jesús. A cierta distancia, sus seguidores y allegados le siguen en un enclave idílico rodeado de montañas. Las división en dos del tardío seguimiento de La Pasión de Cristo podrá ser una decisión acertada o un ambicioso error, pero el director de Apocalypto (2006) no va a negociar la espectacularidad de sus imágenes. Y eso es algo que puede palparse desde esta primera toma de contacto.

Un viaje metafísico

A diferencia de lo vivido en La Pasión, con un realismo sucio y terrenal, la resurrección de Cristo dará un salto creativo relevante para Gibson. Según el ganador del Oscar por Braveheart (1995), la secuela representará un viaje no lineal, cambiando el dolor físico de su predecesora por una experiencia espiritual sin filtros.

El controvertido autor va a sumergirse en el reino de lo inefable, retratando el infierno y la caída de los ángeles rebeldes. «Será un viaje psicodélico», contaba Gibson cuando anunció el arranque del proyecto.

Al haber pasado más de dos décadas desde el estreno del anterior largometraje, el realizador no ha podido contar con ningún miembro anterior del casting. Por otra parte, en las redes sociales no son pocas las voces que critican ya la representación blanca de Jesús, encarnada por el actor finlandés.

La Pasión recaudó 612 millones de dólares en todo el mundo, aportando Gibson de su propio bolsillo unos 30 millones de presupuesto. Según diversas fuentes, la inversión total de la continuación es de 250 millones de dólares. ¿Conseguirá el director un éxito de taquilla o será otro fracaso de cineastas otrora, tal y como le sucedió a Francis Ford Coppola con Megalópolis (2024) o a Kevin Costner con Horizon: An American Saga (2024)?