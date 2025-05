Mel Gibson ya tiene distribuidora para ‘La Pasión de Cristo 2’: Lionsgate se atreverá con la secuela

En cualquier contexto y tipo de producción, costaría bastante ver cómo a un cineasta le cuesta tanto sacar adelante una secuela, si su antecesora ha sido un éxito incontestable en la taquilla internacional. Pero claro, Mel Gibson no es un director cualquiera y su retrato gore del Mesías de la cristiandad todavía levanta todavía a día de hoy, muchas suspicacias dentro de Hollywood. Sin embargo, el australiano y su equipo ya pueden gritar «¡Aleluya!», pues por fin La Pasión de Cristo 2 ha encontrado una distribuidora oficial que apoye definitivamente su llegada a los cines: Lionsgate.

En realidad, la adhesión de la major al seguimiento de 2004 no es ninguna sorpresa viendo los antecedentes colaborativos entre Gibson y la compañía. El actor de la saga Arma letal y el productor ejecutivo Bruce Davey, representante del sello Icon Productions (propiedad del realizador), seleccionaron a Lionsgate como socio principal para La Pasión de Cristo 2. Una decisión tomada después de que Gibson dirigiese Amenaza en el aire, su última película con la marca. Debemos recordar que la relación de Lionsgate con Icon es extensa, abarcando la posesión de varias producciones del catálogo de esta e incluyendo los derechos de La Pasión de Cristo. Jim Caviezel regresará para repetir su papel de Jesús, aunque desconocemos cómo se gestionará la diferencia de edad que tenía respecto al anterior filme, pues han pasado más de 20 años entre ambas entregas. Se espera que La pasión de Cristo 2 pueda funcionar como otro fenómeno en el box office mundial. A pesar de las polémicas y del anuncio de boicot, la cinta original fue en su momento el título de clasificación R más taquillero de todos los tiempos a nivel nacional. En su estreno, recaudó 83 millones de dólares, llegando a obtener hasta 370 millones en Estados Unidos y 622 millones de dólares a nivel mundial. Unos datos financieros todavía más positivos si tenemos en cuenta que el proyecto contó con un presupuesto bastante reducido de 40 millones.

‘La pasión de Cristo 2’: destino 2026

Lionsgate se posiciona como uno de esos hogares ideales para La pasión de Cristo 2, la cual por el momento tiene como nombre oficial La resurrección de Cristo. Pues la productora ha sido la impulsora de otras propiedades intelectuales basadas en la fe, como La canción de mi padre (2018), Jesus Revolution (2023) y socia de la distribución global de The Chosen (2017). Aparte, la compañía estrenará dentro de un año la secuela de La canción de mi padre.

Desde Lionsgate, el presidente del grupo Adam Fogelson se mostró muy entusiasmado con el anuncio de la noticia, ampliando las expectativas puestas en Gibson y su equipo:

«Para muchísimas personas en todo el mundo, La Resurección de Cristo es el evento cinematográfico más esperado de una generación. También es una película impresionante y espectacularmente épica que dejará atónitos a los espectadores de todo el mundo. Mel es uno de los mejores directores de nuestro tiempo, y este proyecto es profundamente personal para él y la muestra perfecta de su talento como cineasta. Mi relación con Mel y Bruce se remonta a hace 30 años, y estoy encantado de colaborar con ellos una vez más en este evento emblemático para el público».

Por su parte, Gibson celebró del mismo modo volver a contar con Adam y Lionsgate: «El espíritu valiente e innovador de Lionsgate y su actitud ágil y proactiva me han inspirado durante mucho tiempo, y no podría imaginar un distribuidor más perfecto para La Resurrección de Cristo. He disfrutado trabajando con Adam y el equipo varias veces en los últimos años. Conozco el ingenio, la pasión y la ambición que todo el equipo pone en sus proyectos y confío en que darán lo mejor de sí para el estreno de esta película».

¿Cuándo se estrenará?

La resurrección de Cristo se encuentra actualmente en pleno rodaje y se espera que llegue a los cines en algún momento de 2026. El mismo año en el que a priori, Gibson planea estrenar Arma letal 5, cinta que le prometió a Richard Donner que tendría que dirigir si este último moría. Donner falleció en julio del 2021 y desde entonces, el que diese vida al protagonista Martin Riggs durante cuatro largometrajes debutará en la franquicia de Warner como cineasta y habiéndose confirmado la participación de Bob Jennings y el regreso de Danny Glover (aunque como diría su personaje, igual ya es «demasiado viejo» para esto).

Sabemos que como bien reza el título de la película, La Resurrección de Cristo se contextualizará abordando los tres días entre la muerte y la resurrección de Jesús y según su director, tratará temas teológicos profundos, como la caída de los ángeles y el descenso al Sheol, el reino de los muertos.