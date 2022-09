Mel Gibson culpa a la fusión de Warner Bros. Discovery los retrasos de ‘Arma letal 5’

Los regresos y las secuelas tardías están de rigurosa moda. Pero ¿cómo no van a estarlo, si los números que estas continuaciones consiguen en la taquilla compiten directamente con buena parte de las producciones superheroicas? El ejemplo perfecto de ello es Top Gun: Maverick es la undécima película más taquillera de la historia y la primera en la lista de segundas partes. No obstante y aunque con peores números, no es un caso aislado. Cazanfantasmas: Más allá o la inminente llegada de Avatar 2 completan en cierta forma ese amor por la nostalgia y los recuerdos que un día tuvimos viendo las historias originales. La franquicia que volverá con una nueva parte, 24 años después, será Arma letal. Pero según Mel Gibson, que estemos tardando tanto en ver algo de la quinta entrega es culpa de Warner Bros. Discovery.

En realidad, Arma letal 5 nace tras la muerte del director de la saga Richard Donner. El cineasta hizo prometer a Gibson, quien interpreta al coprotagonista Martin Riggs en cada una de las películas que si fallecía antes de confeccionar el filme, el australiano tendría que dirigirla. Dicho y hecho. Por lo que parece el ganador de dos Oscar por Bravehearth no rompe ninguna promesa, sin embargo ha querido recalcar que la eterna prolongación de los tiempos se debe a la reciente fusión de Warner Bros con Discovery +: “El único retraso es ahora con toda la reorganización en Warners, con la llegada de Discovery y el nuevo jefe (David Zaslav). Cortan a todos los demás y los tiran y consiguen gente nueva. A estas empresas siempre les lleva tiempo reagruparse, por lo que ha sido un retraso, pero estoy bastante seguro de que lograremos que esta se levante, probablemente filmemos en el primer trimestre de Año Nuevo”, le dijo Gibson a ScreenRant.

Como es previsible, los detalles de la trama permanecen en secreto, no obstante, según el actor y director el guion es “realmente bueno”. Además del regreso de Giggs, no podía faltar la presencia de Danny Glover volviendo a su papel de Roger Murtaugh, auqnue quizás esta vez tenga más sentido que nunca aquello de “ya soy demasiado viejo para estas cosas”. El guion original corre a cargo de Donner y Richard Wenk (Los siete magníficos, The equializer), pero Gibson se juntó con el segundo para sacarle el máximo espíritu de la franquicia al borrador, quedando francamente contento con el resultado.

Se espera que Arma Letal 5 llegue en algún momento de 2024 y se estrene directamente en la plataforma de HBO Max.