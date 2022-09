Continúan las malas noticias en Warner Bros. Discovery: se cancela la DC FanDome 2022

Lo que parecía una jugosa fusión entre dos gigantes del streaming se está convirtiendo en una auténtica pesadilla de organización y planificación cinematográfica. La marca de Warner se está devaluando, no por la calidad de sus productos, sino por el poco (o nulo) cariño con el que últimamente tratan a sus fans. A los preocupantes recortes y despidos que planean sobre sus múltiples propiedades, Warner Bros. Discovery canceló una película tan esperada como Batgirl y hace una semana volvió a retrasar el estreno de Black Adam y ¡Shazam!: La furia de los dioses. Todo ello con la pretensión de idear un plan de 10 años que replicase el modelo de Kevin Feige con Marvel. Con tal reestructuración era de esperar que el resto de producciones superheróicas se retrasasen, pero lo que ha pillado a todos por sorpresa es la cancelación oficial de la DC FanDome 2022.

Creado en 2020, la DC FanDome fue una forma de mantener a los fans expectantes durante la pandemia, sobre todo lo que iba a llegar del mundo de DC al streaming y a la gran pantalla. Fue un remplazo para todos aquellos eventos presenciales que se habían cancelado durante aquel año, brindando un nuevo vistazo a títulos tan esperados como El escuadrón suicida de James Gunn y The Batman. Justamente ese es el argumento que utiliza la compañía ara justificar la ceremonia online, que con el regreso de las presentaciones en vivo, tienen la intención de poder reunirse con su público:

“Con el regreso de los eventos en persona, Warner Bros. Discovery está emocionado de poder interactuar con nuestros fanáticos en vivo en numerosas comic-cons en todo el mundo y no programará DC FanDome para 2022”, rezaba el comunicado. Aparentemente tiene sentido recuperar la cercanía de los fans, pero eso no quita que el mensaje lanzado por Warner pueda tener mucho más que ver con una reestructuración para la que todavía no están listos que el hecho de recuperar el contacto con su gente. Porque de realizarse, parece que la empresa tampoco tendría mucho que enseñar en la DC FanDome 2022.

Las únicas producciones que parecen estar a salvo son el Batverse de Matt Reeves, con la secuela del Caballero Oscuro y la serie sobre el Pingüino, pero también Joker: Folie à Deux, el musical en el que Lady Gaga se convertirá en Harley Quinn acompañando a Joaquin Phoenix. Queda a la espera saber cuándo los directivos de Warner mostrarán por primera vez los proyectos que vertebrarán este nuevo Universo Cinematográfico de DC.