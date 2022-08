‘Batgirl’ no se estrenará, a pesar de haber costado 90 millones y estar terminada

Según los últimos informes acumulados por The Wrap, Warner Bros. Discovery ha dejado de lado su película sobre Batgirl en HBO Max. No, no es que el proyecto se haya quedado en la fase previa a la grabación o que se haya paralizado la misma. La cinta protagonizada por Leslie Grace está terminada y ha costado 90 millones de dólares. Sin embargo, la major habría optado por archivar el proyecto, debido a que las primeras proyecciones de prueba no han convencido nada a la audiencia, evitando de esta forma un gran fracaso. Entre otras cosas, por lo que se entiende de estos informes, el corte del largometraje se ve excesivamente cutre en comparación con otras superproducciones heroicas de la compañía.

La información alrededor de la noticia todavía es breve, pero se suponía que Batgirl tendría cierta relevancia y que conectaría parte del Universo extendido de DC. De hecho, Grace todavía no es una estrella, pero la producción tenían caras de cierto renombre como J.K. Simmons, quien iba a repetir su papel de comisario Gordon y Michael Keaton, figura del Batman clásico que además de ser parte fundamental en The Flash, iba a actuar aquí como guía de la nueva heroína. Brendan Fraser, otro actor resurgido de sus cenizas se habría enfundado el traje de Luciérnaga.

Ciertamente, Batgirl manejaba un presupuesto algo reducido para una película del género. Un resultado que, comparado con despliegues como el de The Batman o El escuadrón suicida, parece haber quedado demasiado en evidencia. Los fans de Barbara Gordon se quedan sin poder ver a esta nueva vigilante oscura, programada para estrenarse este 2022. Dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah (Bad Boys for life) y escrita por Christina Hodson (Aves de presa, The Flash), el proyecto parecía tener grandes esperanzas en confeccionar una cohesión con el siguiente título de Barry Allen, protagonizado por Ezra Miller. Otra producción que camina de puntillas, debido principalmente a todos los escándalos de violencia que rodean a su protagonista.

Hasta el momento, Warner Bros. Discovery no ha comentado absolutamente nada acerca de la noticia o sobre cómo esta podría afectar a su ecosistema de historias y superhéroes. El próximo estreno de DC en cines es Black Adam (21 de octubre) y Shazam! Furia de los Dioses (21 de diciembre). En cartelera actualmente, los más pequeños pueden disfrutar de DC Liga de súper mascotas.