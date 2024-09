‘La Pasión de Cristo: Resurrección’: Mel Gibson rodará la secuela en 2025

Quizás la tendencia por las secuelas tardías se le está yendo de las manos a la industria audiovisual. Desde que Top Gun: Maverick elevase la taquilla hasta límites insospechados, no han sido pocas las producciones que han apostado por invocar la nostalgia de los espectadores y volver a traer a sus personajes más queridos. La última de ellas ha sido Bitelchús Bitelchús y a juzgar su repercusión en la cartelera (lleva 267 millones de dólares recaudados), es un fenómeno que funciona casi mejor que el ya tradicional remake. Ahora el turno de plasmar esta fiebre llega de la mano de alguien al que seguramente no le apoye tanto Hollywood, pero que sin duda, no va a tener ningún problema en luchar contra viento y marea para filmar su nueva cinta como director. Sí, Mel Gibson quiere comenzar a rodar La Pasión de Cristo: Resurrección el próximo 2025.

Tras años de desarrollo, Gibson por fin está preparando la producción de su regreso bíblico . Otra tardía secuela a la que le ha costado más de dos décadas ver la luz del día. Algo bastante irónico teniendo en cuenta que a su protagonista, en realidad sólo le costó tres días salir del sepulcro. No podemos reprocharle nada al dos veces ganador del Oscar, sobre todo teniendo en cuenta cómo el circuito del entretenimiento le dio la espalda después de narrar la pasión de Jesús de Nazaret en 2004. Desde entonces y tras Apocalypto, a Gibson le costó mucho encontrar nuevas historias para la gran pantalla, tardando una 10 años en poder materializar Hasta el último hombre. Ocho años más tarde de aquella fantástica cinta bélica, el realizador regresa al terreno religioso y lo hace, nuevamente acompañado por Jim Caviezel y Maia Morgenstern.

‘La pasión de Cristo: Resurrección’

El 2025 será bastante más movido para el actor y director de lo que nos ha acostumbrado en los últimos años. Tanto es así que además de rodar La pasión de Cristo: Resurrección, Gibson estrenará Arma letal 5 y Amenaza en el aire, un thriller de acción protagonizado por Mark Wahlberg. A Caviezel le ha ocurrido un poco igual que al australiano y en cierta medida, después de interpretar a Cristo, fue bastante apartado de la primera línea de la interpretación (algo de lo que ya le avisó el propio Gibson).

Pero independientemente de volver a ese riesgo, Caviezel no tiene nada que perder y menos cuando viene de protagonizar Sound of Freedom, una de las películas más polémicas del pasado 2023. Y es que por más que su estreno fuera enormemente controvertido, La pasión de Cristo logró 622 millones de dólares de recaudación a partir de un presupuesto de 30 millones.

La noticia la conocemos gracias a la agencia italiana Italpress, la cual informó de que Gibson se encuentra actualmente en Malta con un equipo de producción, buscando posibles lugares de rodaje para La pasión de Cristo: Resurrección. Según el medio, la visita parte de un viaje de cinco días que incluirá reuniones con los funcionaros del gobierno de la isla, iniciando el rodaje a principios del 2025, después de la gira promocional de la anteriormente mencionada Amenaza en el aire.

Un guion lleno de cambios

El guion ha estado lleno de cambios a lo largo de los años. Supuestamente, Gibson y el coguionista Randall Wallace (nominado al Oscar a Mejor guion por Braveheart) escribieron hasta seis borradores y el pasado mes de abril se confirmó que estaba completamente cerrado. Los detalles de cómo será la dirección siguen siendo un secreto, pero se habla que dado el tema, se tratará un enfoque mucho más espiritual y metafísico en comparación con el original:

Por supuesto, la historia contará tal y como reza el nombre, la resurrección de Jesús. En una entrevista en 2022, Mel Gibson quiso expresar una idea de la naturaleza compleja y ambiciosa que tendrá la segunda parte:

«No es una narración lineal…hay que yuxtaponer el acontecimiento central que intento contar con todo lo que lo rodea en el futuro, en el pasado y en otros ámbitos, y eso es como sacar un poco de ciencia ficción. Es una gran historia. Es un concepto difícil y me ha llevado mucho tiempo concentrarme y encontrar una forma de contar esa historia de una manera que realmente funcione».

Aunque las declaraciones más polémicas llegaron cuando describió La Pasión de Cristo: Resurrección como un «viaje de ácido», lo que alimentó todavía más ese supuesto enfoque sobrenatural.