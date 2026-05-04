‘Julito’ Martínez: «Es una solemne bobada pensar que fui a las 8:00 h a El Pardo vestido de deporte a destruir documentos con Zapatero»

Julio Martínez Martínez, el empresario conocido como Julito detenido por un presunto blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, sale al paso de las informaciones que apuntaban a que sus madrugadoras carreras con José Luis Rodríguez Zapatero por El Pardo podrían tener que ver con un chivatazo sobre su entonces inminente detención. El pagador del ex presidente, en cuyo domicilio la Policía encontró 300.000 euros en metálico sin declarar, niega que aquellos encuentros tuvieran ningún propósito oculto y los despacha como una «absoluta y solemne bobada» y asegura que sólo quedaron a correr como lo venían haciendo desde hacía 10 años.

Martínez salió de su ático del barrio de Salamanca a las 8:26 horas portando aquel 8 de diciembre de 2025 una bolsa con documentos, se subió a su Mini Cooper verde y puso rumbo a El Pardo. A las 8:47 aparcó el coche y se dirigió a pie hasta un descampado sin cobertura telefónica donde le esperaba Zapatero en el interior de su Toyota Land Cruiser oficial, uno de los vehículos que el Ministerio del Interior pone a disposición del ex presidente. Juntos se adentraron por un camino de acceso restringido, vigilado por Patrimonio Nacional, al que sólo se puede acceder tras la apertura de una cancela. Luego pusieron rumbo al restaurante El Torreón, donde desayunaron huevos a la plancha con jamón mientras los escoltas controlaban el perímetro. «Pensar que nos veíamos para destruir documentos es una bobada», afirma.

PREGUNTA.- Se publicaron imágenes de ustedes corriendo juntos muy temprano por El Pardo. ¿Qué estaban haciendo realmente?

RESPUESTA.- Es una absoluta y solemne bobada pensar que yo me voy a las ocho de la mañana con el presidente Zapatero a destruir documentos. Llegábamos a correr, practicábamos un ratito de running y después nos íbamos a desayunar. Algo tan sencillo como eso.