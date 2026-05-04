‘Julito’ Martínez: «Con Zapatero viajé a Venezuela en calidad de amigo»

Julio Martínez Martínez, el empresario conocido como Julito, reconoce en esta entrevista que viajó a Venezuela junto a José Luis Rodríguez Zapatero pero en «pocas ocasiones» y que ambos se alojaban habitualmente en el mismo hotel. El dueño de Análisis Relevante, que pagó al ex presidente cerca de 450.000 euros por sus servicios como consultor, asegura que esos desplazamientos fueron sencillos y que los realizó «en calidad de amigo». Sobre el resto de su actividad en Venezuela y su posible vinculación con el rescate de Plus Ultra, se remite al secreto del sumario que mantiene bajo llave el caso en la Audiencia Nacional.

PREGUNTA.- ¿Viajó con Zapatero a Venezuela?

RESPUESTA.- Con el presidente Zapatero he viajado pocas veces a Venezuela. Cuando viajábamos, normalmente nos alojábamos en un hotel, la mayoría de las veces en el mismo. Esos viajes eran sencillos, para acompañarle. Un ex presidente del Gobierno, incluso en un país en el que nos llevamos a garrotazos, es alguien muy enriquecedor. Con él viajaba en calidad de amigo.

P.- ¿Cuál era su actividad en Venezuela?

R.- Toda la actividad está recogida en los viajes que se han hecho y en la documentación que tiene la UDEF. Cuando sea el momento, se detalla todo.

P.- ¿Se lucró con el rescate de Plus Ultra?

R.- Todo está bajo secreto del sumario y no puedo pronunciarme. Permítanme que llegue el momento de poder explicarlo todo.