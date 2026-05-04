Quién es el Fiscal Alejandro Luzón Cánovas: biografía y trayectoria como fiscal y casos más relevantes en España

El ex asesor Koldo García y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, han protagonizado este jueves un rifirrafe en el Tribunal Supremo en el juicio por el caso Mascarillas. Son dos las ocasiones en las que el ex asesor ha interrumpido su declaración para referirse sobre la actuación de Luzón.

Koldo ha comenzado su declaración en el Supremo tranquilo, pero Luzón le ha hecho varias preguntas por las que Koldo se ha terminado quejando. En un momento, incluso le ha llegado a decir que no le mirara sonriendo.

¿Quién es Alejandro Luzón Cánovas?

Alejandro Luzón Cánovas es el fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y un destacado jurista. Licenciado en Derecho, ingresó en 1989 en la carrera fiscal.

¿Cuál es la trayectoria profesional de Alejandro Luzón?

Luzón ingresó en la carrera fiscal en 1989. Fue uno de los miembros fundadores de la Fiscalía Anticorrupción cuando se creó en 1995, permaneciendo durante casi dos décadas antes de ser nombrado Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica General del Estado en 2015.

¿Qué cargos ha ocupado Alejandro Luzón Cánovas?

Actualmente, el fiscal Luzón dirige la Fiscalía Anticorrupción desde julio de 2017. Sin embargo, ha ocupado otros cargos. Desde su ingreso en 1989 en la carrera fiscal ha ocupado cargos en la Fiscalía de Toledo, la de Madrid y en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada desde su creación en 1995 hasta febrero de 2015 que fue nombrado Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE.

¿Qué casos relevantes ha dirigido Alejandro Luzón?

A lo largo de su carrera, Luzón ha liderado investigaciones de gran relevancia pública en España. Entre ellos destacan el caso Bankia (incluyendo las tarjetas black), el caso Afinsa o el caso Roldán.

En el caso Bankia, Luzón defendió la validez de los extractos bancarios como prueba clave del delito de apropiación indebida. Como resultado, se condenó a 65 acusados, incluyendo a los ex presidentes Rodrigo Rato y Miguel Blesa. En el caso Roldán, como fiscal joven formó parte del equipo que investigó el incremento patrimonial ilícito y la malversación de fondos. El caso culminó con una condena de 31 años de cárcel para Roldán. Y en el caso Afinsa, actuó como fiscal encargado de la acusación pública, sosteniendo cargos por delitos de estafa y blanqueo de capitales con un resultado de penas de hasta 12 años de prisión.

¿Por qué es conocido Alejandro Luzón Cánovas?

Es considerado uno de los fiscales con mayor prestigio y experiencia técnica en el ámbito de los delitos económicos y la corrupción en el país. Luzón es actualmente el máximo responsable de la lucha contra la corrupción en España.