El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado en una reunión interna con los sindicatos que el primer programa que va a «intentar» internalizar será Aquí la Tierra. Salva por tanto a los programas de la parrilla de la cadena pública que ahora hacen productoras externas y que son los más criticados internamente por su sesgo político a favor del Gobierno y su falta de imparcialidad. Mañaneros, de Javier Ruiz, Malas Lenguas, de Jesús Cintora, y Directo al Grano, con Gonzalo Miró, seguirán como hasta ahora.

El jueves 23 de abril, un día antes de que se celebrara la encuesta interna sobre estos tres programas externalizados, la dirección de RTVE sorprendió a todos con un comunicado en el que anunciaba un proceso de internalización de programas que ahora se hacen fuera de la cadena pública. «El primero antes del 1 de julio», decía la nota.

El martes 28 de abril, López aseguró en una reunión interna que ese primer programa va a ser Aqui la Tierra, que apenas ha recibido críticas del Consejo de Informativos.

Según fuentes conocedoras de la reunión, el presidente de RTVE «no garantizó que la internalización se fuera a hacer sí o sí». «Lo que dijo es que lo iba a intentar, y si era muy complicado y no se podía cumplir, pues que no lo haría. Es sólo un intento que desde luego deja fuera a los programas más criticados por todos», señalan estas fuentes.

«Lo que dijo el presidente es que se iba a intentar con Aquí la Tierra, y si salía bien pues se haría con algún programa de las tardes. Eso puede ser Directo al Grano o Malas Lenguas, pero no Mañaneros de Javier Ruiz», insisten estas fuentes.

Las fuentes explican que todo apunta a que se van a sacar unas 20 plazas para redactores de plantilla que quieran trabajar en el programa Aquí la Tierra, seis de ellos en delegaciones. Si se completa el proceso con éxito, el programa se podría internalizar y, después, tras el verano, empezar con «algún programa de las tardes», según las palabras de López.

Este proceso de internalización se ha puesto en marcha por la presión del Consejo de Informativos con los programas de Cintora y Ruiz, principalmente. La encuesta realizada el 24 de abril arrojó unos resultados claros, que se tradujeron en que el 98% de la plantilla de informativos está preocupada por la externalización de programas y el 90% ve motivos para protestar.

El Consejo de Informativos, que se ha convertido en la única oposición interna al todopoderoso presidente de la cadena, anunció el jueves que analizaría qué acciones de protesta proponer después del resultado de la encuesta del 24 de abril.