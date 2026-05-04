Las comunidades españolas que experimentarán un descenso notable de las temperaturas, según la AEMET

La AEMET advierte de que estas comunidades españolas experimentarán un descenso notable de las temperaturas. Estamos iniciando un mes de mayo que llega con importantes cambios, tenemos que estar preparados para afrontar un destacado giro radical que nos puede alejar de lo que esperaríamos. En unos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos dará una sorpresa en estos tiempos de cambios de una primavera que no será como esperábamos.

Los últimos tiempos pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar con un tiempo que nos está dejando señales de cambios inesperados. Después de unos días en los que las temperaturas han estado muy por encima de lo que sería habitual, volvemos a unos días en los que la situación se complica por momentos. Este descenso de las temperaturas se enmarca en un cambio en el tiempo que puede ser esencial que tengamos en cuenta en estos próximos días.

La AEMET lanza un aviso ante estas comunidades autónomas

Hay algunas comunidades autónomas que estarán bajo lupa ante una serie de detalles que pueden ser los que nos afectarán de cerca. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más, en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Esta primavera no es como las demás, en especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar en unos días cargados de acción que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia. Este tiempo que hasta el momento no sabíamos que podría empezar a ser una realidad que nos golpeará de lleno.

Es hora de conocer lo que nos espera, con una AEMET que advierte de este tiempo que puede empezar a ser el que nos hará buscar un abrigo en un armario en el que quizás ya hemos hecho el cambio de armario. De tal forma que tendremos que visualizar esta chaqueta que nos acompañará en unos días de descenso marcado de las temperaturas.

Este tiempo que tenemos por delante obliga a la AEMET a empezar la semana lanzando un importante aviso que puede ser clave que tengamos en cuenta.

Estas comunidades experimentarán un descenso notable de las temperaturas

Tal y como explican en la web los expertos de la AEMET: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en la mitad norte peninsular con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta y ocasionalmente granizo. Estas se esperan desde primeras horas en el Cantábrico oriental, si bien en general de forma menos intensa y dispersa, siendo a partir de las horas centrales cuando se intensificarán y generalizarán en la mitad norte, con probabilidad de alcanzar intensidades fuertes en el tercio nordeste y área cantábrica. Es probable que nieve por encima de 1600/1800 m en la Cantábrica y de los 2000 m en el resto de montañas del norte. Contrariamente, en la mitad sur peninsular se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste e intervalos nubosos en el sureste, y por la tarde con el desarrollo de nubosidad de evolución, dejando probables chubascos aislados en el sureste. Intervalos nubosos en Baleares, siendo probable también que se produzca algún chubasco y tormenta ocasional; mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Probables bancos de niebla matinales dispersos en la fachada oriental peninsular, Galicia y en montañas del norte. Las temperaturas máximas ascenderán en regiones mediterráneas, descendiendo en el centro norte peninsular, incluso notablemente en el Cantábrico oriental. Aumentos ligeros en Canarias y, en general, descensos ligeros en el resto. Mínimas en descenso en la Península y en ligero aumento en los archipiélagos. Podrá darse alguna helada dispersa y débil en montañas del extremo norte peninsular».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará viento de componente sur en Baleares y fachada oriental peninsular, moderado en las zonas de la mitad sur y flojo en las de la norte. Predominio de viento de componente oeste en el resto de la Península, moderado en litorales del sur y norte, incluso con probables intervalos fuertes en Alborán; flojo en el resto, si bien arreciando por la tarde. Viento del este y nordeste moderado en Canarias. Probables precipitaciones y tormentas localmente fuertes en el tercio nordeste peninsular y área cantábrica. Descenso notable de las temperaturas máximas en el Cantábrico oriental».

Las lluvias y el viento serán las piezas que harán que este descenso de las temperaturas serán una realidad. En un momento en el que el tiempo acabará marcando una diferencia importante en un mes de mayo que apenas acaba de empezar.