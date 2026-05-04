El lunes 4 de mayo empieza con la sensación de una nueva semana, pero también de vuelta a la rutina después del Puente de Mayo, De este modo, hoy es el día en el que muchos vuelven a coger el coche casi sin pensarlo, camino del trabajo, del colegio o de cualquier rutina que se había aparcado unos días. Y claro, después de tanto movimiento, el depósito no suele estar precisamente lleno por lo que resulta importante saber cuál es el precio de la gasolina hoy 4 de mayo y donde se localizan las gasolineras más baratas de Madrid.

De hecho, una de las primeras cosas que muchos miran hoy es cuál es el precio de la gasolina. No es algo nuevo, sino que lleva tiempo pasando aunque ahora parece que se ha calmado un poco con precios algo más estables. Sin embargo, también es cierto es que sigue siendo un gasto que se mira con lupa, sobre todo en una ciudad como Madrid donde el coche sigue siendo imprescindible para mucha gente. Además, hay otro detalle que influye: los precios no son iguales en todas las estaciones. Puede haber diferencias pequeñas, sí, pero cuando llenas el depósito entero, esos céntimos cuentan. Y bastante más de lo que parece a simple vista.

Precio de la gasolina hoy 4 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Si te estás planteando repostar hoy, lo más útil es tirar de datos actualizados. Para eso, el Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica sigue siendo la referencia. Ahí se recogen los precios que envían las propias estaciones, así que la información es bastante fiable y, sobre todo, muy reciente. Veamos entonces cuánto nos cuesta repostar a primera hora de hoy lunes en Madrid:

Gasolina 95

Gasolinera Torrejón (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.369 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.369 €/l T9 (Torrejón de Ardoz) – Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1.369 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1.369 €/l T9 (Humanes de Madrid) – Avenida de Fuenlabrada, 31 – 1.379 €/l

(Humanes de Madrid) – Avenida de Fuenlabrada, 31 – 1.379 €/l Gasolinera Getafe (Getafe) – Avda Arcas de Agua s/n – 1.389 €/l

(Getafe) – Avda Arcas de Agua s/n – 1.389 €/l Shell (Humanes de Madrid) – Avenida Fuenlabrada, 110 – 1.399 €/l

(Humanes de Madrid) – Avenida Fuenlabrada, 110 – 1.399 €/l Galp (El Caballo) – Calle Cañada del Pozo s/n – 1.414 €/l

(El Caballo) – Calle Cañada del Pozo s/n – 1.414 €/l Galp (Coslada) – Avenida del Jarama, 19 – 1.419 €/l

(Coslada) – Avenida del Jarama, 19 – 1.419 €/l Galp (Alcalá de Henares) – Avenida Madrid esq. Carlos III – 1.419 €/l

(Alcalá de Henares) – Avenida Madrid esq. Carlos III – 1.419 €/l Gasolinera Valdemoro (Valdemoro) – Avenida Madrid, 6 – 1.419 €/l

(Valdemoro) – Avenida Madrid, 6 – 1.419 €/l Galp (Coslada) – Avenida San Pablo esq. Ingeniero Fernández, 40 – 1.424 €/l

(Coslada) – Avenida San Pablo esq. Ingeniero Fernández, 40 – 1.424 €/l Petrokal (Torrejón de Ardoz) – Calle Solana de la, 17 – 1.429 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Calle Solana de la, 17 – 1.429 €/l BDMED (Madrid) – Calle Seis Mercamadrid, 16 – 1.429 €/l

(Madrid) – Calle Seis Mercamadrid, 16 – 1.429 €/l Gasolinera Ciempozuelos (Ciempozuelos) – Carretera M-404 km. 39,8 – 1.439 €/l

(Ciempozuelos) – Carretera M-404 km. 39,8 – 1.439 €/l Galp (Pinto) – Carretera M-506 pk 26 – 1.449 €/l

(Pinto) – Carretera M-506 pk 26 – 1.449 €/l Galp (Pinto) – Carretera M-506 km. 24 – 1.459 €/l

(Pinto) – Carretera M-506 km. 24 – 1.459 €/l Galp (Mejorada del Campo) – Ctra. M-218 esq. Duero – 1.459 €/l

(Mejorada del Campo) – Ctra. M-218 esq. Duero – 1.459 €/l Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.459 €/l

(Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.459 €/l Ballenoil (Las Rozas) – Calle Cabo Rufino Lázaro, 7 – 1.459 €/l

(Las Rozas) – Calle Cabo Rufino Lázaro, 7 – 1.459 €/l Galp&Go (Madrid) – Calle La Acebeda, 57 – 1.459 €/l

(Madrid) – Calle La Acebeda, 57 – 1.459 €/l Nieves (Torrejón de Ardoz) – Calle Jacinto Benavente, 2 – 1.459 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Calle Jacinto Benavente, 2 – 1.459 €/l Ballenoil (Móstoles) – Calle Alfonso XII, 20 – 1.469 €/l

(Móstoles) – Calle Alfonso XII, 20 – 1.469 €/l Shell (Madrid) – Avenida Andalucía, 83 – 1.469 €/l

(Madrid) – Avenida Andalucía, 83 – 1.469 €/l Shell (Algete) – Calle Mayor, 63 – 1.469 €/l

(Algete) – Calle Mayor, 63 – 1.469 €/l Confort Auto (Aldehuela) – Calle Diesel, 9 – 1.479 €/l

(Aldehuela) – Calle Diesel, 9 – 1.479 €/l Shell (Madrid) – Carretera Villaverde a Vallecas km. 269 – 1.479 €/l

Gasolina 98

Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.579 €/l

(Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.579 €/l BP Dualez 365 (El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l

(El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l Shell (Alcorcón) – Calle Polvoranca, 158 – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Calle Polvoranca, 158 – 1.599 €/l Confort Auto (Aldehuela) – Calle Diesel, 9 – 1.599 €/l

(Aldehuela) – Calle Diesel, 9 – 1.599 €/l Shell Ricardo Tormo 365 (Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.599 €/l

(Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.599 €/l Shell (Madrid) – Carrera Valencia km. 14,8 – 1.609 €/l

(Madrid) – Carrera Valencia km. 14,8 – 1.609 €/l Shell (Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 262 – 1.609 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 262 – 1.609 €/l Shell (Fuente el Saz) – Carretera M-117 km. 3,1 – 1.619 €/l

(Fuente el Saz) – Carretera M-117 km. 3,1 – 1.619 €/l Galp (Navalcarnero) – Polígono Alparache – 1.624 €/l

(Navalcarnero) – Polígono Alparache – 1.624 €/l Carrefour (Rivas-Vaciamadrid) – Avda Técnica s/n – 1.629 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Avda Técnica s/n – 1.629 €/l Petrokal (Torrejón de Ardoz) – Calle Solana de la, 17 – 1.629 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Calle Solana de la, 17 – 1.629 €/l Moeve (Madrid) – Avenida San Luis, 75 – 1.637 €/l

(Madrid) – Avenida San Luis, 75 – 1.637 €/l Galp (Majadahonda) – Pol. El Carralero – 1.639 €/l

(Majadahonda) – Pol. El Carralero – 1.639 €/l BP San Peter 365 (Madrid) – A-3 km. 11,2 – 1.639 €/l

(Madrid) – A-3 km. 11,2 – 1.639 €/l Shell (Parla) – Avenida de las Lagunas, 1 – 1.639 €/l

(Parla) – Avenida de las Lagunas, 1 – 1.639 €/l Carrefour (Alcobendas) – A-1 km. 14,5 – 1.649 €/l

(Alcobendas) – A-1 km. 14,5 – 1.649 €/l Shell (Madrid) – Calle Campezo, 7 – 1.649 €/l

(Madrid) – Calle Campezo, 7 – 1.649 €/l Q8 (Madrid) – Calle Bravo Murillo, 358 – 1.649 €/l

(Madrid) – Calle Bravo Murillo, 358 – 1.649 €/l Shell (Madrid) – Paseo Santa María de la Cabeza, 90 – 1.649 €/l

(Madrid) – Paseo Santa María de la Cabeza, 90 – 1.649 €/l Shell (Madrid) – Calle Antonio de Leyva, 87 – 1.649 €/l

(Madrid) – Calle Antonio de Leyva, 87 – 1.649 €/l Shell (Alcobendas) – M-603 km. 14,9 – 1.649 €/l

(Alcobendas) – M-603 km. 14,9 – 1.649 €/l Shell (La Serna del Monte) – A-1 km. 81 – 1.649 €/l

(La Serna del Monte) – A-1 km. 81 – 1.649 €/l Shell (Madrid) – Avenida Aviación, 26 – 1.649 €/l

(Madrid) – Avenida Aviación, 26 – 1.649 €/l BP Guadalcanal 365 (Madrid) – Calle Guadalcanal, 39 – 1.649 €/l

(Madrid) – Calle Guadalcanal, 39 – 1.649 €/l Galp (Collado Villalba) – Carrefour Los Valles – 1.654 €/l

Diésel

T9 (Humanes de Madrid) – Avenida de Fuenlabrada, 31 – 1.619 €/l

(Humanes de Madrid) – Avenida de Fuenlabrada, 31 – 1.619 €/l Shell (Humanes de Madrid) – Avenida Fuenlabrada, 110 – 1.629 €/l

(Humanes de Madrid) – Avenida Fuenlabrada, 110 – 1.629 €/l Gasolinera Torrejón (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.639 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.639 €/l Gasolinera Getafe (Getafe) – Avda Arcas de Agua s/n – 1.639 €/l

(Getafe) – Avda Arcas de Agua s/n – 1.639 €/l T9 (Torrejón de Ardoz) – Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1.639 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1.639 €/l Nieves (Torrejón de Ardoz) – Calle Jacinto Benavente, 2 – 1.658 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Calle Jacinto Benavente, 2 – 1.658 €/l Gasolinera Valdemoro (Valdemoro) – Avenida Madrid, 6 – 1.659 €/l

(Valdemoro) – Avenida Madrid, 6 – 1.659 €/l Ballenoil (Las Rozas) – Calle Cabo Rufino Lázaro, 7 – 1.667 €/l

(Las Rozas) – Calle Cabo Rufino Lázaro, 7 – 1.667 €/l Galp (Alcalá de Henares) – Calle Villamalea, 2 – 1.669 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Villamalea, 2 – 1.669 €/l Gasolinera Ciempozuelos (Ciempozuelos) – Carretera M-404 km. 39,8 – 1.669 €/l

(Ciempozuelos) – Carretera M-404 km. 39,8 – 1.669 €/l Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.669 €/l

(Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.669 €/l Galp (Navalcarnero) – Polígono Alparache – 1.674 €/l

(Navalcarnero) – Polígono Alparache – 1.674 €/l Galp (Alcalá de Henares) – Vía Complutense – 1.679 €/l

(Alcalá de Henares) – Vía Complutense – 1.679 €/l Shell (Madrid) – Carretera Villaverde a Vallecas km. 269 – 1.679 €/l

(Madrid) – Carretera Villaverde a Vallecas km. 269 – 1.679 €/l Galp&Go (Madrid) – Calle La Acebeda, 57 – 1.679 €/l

(Madrid) – Calle La Acebeda, 57 – 1.679 €/l Confort Auto (Aldehuela) – Calle Diesel, 9 – 1.687 €/l

(Aldehuela) – Calle Diesel, 9 – 1.687 €/l Galp (Coslada) – Avenida del Jarama, 19 – 1.689 €/l

(Coslada) – Avenida del Jarama, 19 – 1.689 €/l Galp (Alcalá de Henares) – Avenida Madrid esq. Carlos III – 1.689 €/l

(Alcalá de Henares) – Avenida Madrid esq. Carlos III – 1.689 €/l Galp (El Caballo) – Calle Cañada del Pozo s/n – 1.689 €/l

(El Caballo) – Calle Cañada del Pozo s/n – 1.689 €/l Shell (Algete) – Calle Mayor, 63 – 1.689 €/l

(Algete) – Calle Mayor, 63 – 1.689 €/l Galp (Coslada) – Avenida San Pablo – 1.694 €/l

(Coslada) – Avenida San Pablo – 1.694 €/l Galp (Madrid) – Avenida Mayorazgo, 20 – 1.694 €/l

(Madrid) – Avenida Mayorazgo, 20 – 1.694 €/l Galp (Pinto) – Carretera M-506 pk 26 – 1.699 €/l

(Pinto) – Carretera M-506 pk 26 – 1.699 €/l Shell (Madrid) – Carrera Valencia km. 14,8 – 1.699 €/l

(Madrid) – Carrera Valencia km. 14,8 – 1.699 €/l Shell (Alcorcón) – Calle Polvoranca, 158 – 1.699 €/L

Dónde localizar las gasolineras más baratas en Madrid

Como mencionamos, a primera hora de este lunes ya se ven diferencias claras entre unas gasolineras y otras. No es algo excepcional, pero sí suficiente como para que merezca la pena comparar antes de parar en la primera que encuentres. Y lo hemos podido ver a través del listado que te hemos mostrado, aunque conviene tener en mente que los precios pueden cambiar a lo largo del día, de modo que no es raro que suban o bajen ligeramente según la demanda o la zona.

Por ello más allá del listado, el propio Geoportal Gasolineras que podemos utilizar para estar informados tiene una ventaja clara: el mapa. Porque una cosa es ver precios y otra saber cuál te pilla realmente cerca. Con el mapa interactivo puedes ubicarte rápido y ver qué opciones tienes alrededor sin complicarte demasiado. También puedes filtrar por tipo de carburante, algo que viene bien si buscas gasolina 95 o diésel concreto, y ordenar por precio para ir directamente a lo más barato. Es una herramienta sencilla, pero muy práctica, sobre todo en días como hoy, en los que todo vuelve a moverse. Puedes hacerte una idea de como se ve con este ejemplo que te dejamos de Alcorcón:

Al final, la clave sigue siendo la misma de siempre: mirar antes de repostar. No lleva mucho tiempo y puede suponer un pequeño ahorro. No es una diferencia enorme, pero cuando se repite semana tras semana, se acaba notando.