Los expertos en coches coinciden y revelan si es mejor echar gasolina cuando salta la reserva o llevar el depósito siempre lleno

¿Cuál es el mejor momento para echar gasolina? ¿Es preferible hacerlo cuando entra en reserva o llevar siempre el depósito lleno? Ésta es una duda muy habitual entre conductores y, aunque ambas formas permiten que el coche funcione con normalidad, desde Autos Abraham advierten que circular siempre en reserva puede ser perjudicial. Según explican, la bomba de combustible se encuentra dentro del depósito y se refrigera gracias al propio carburante, por lo que cuando el nivel es muy bajo trabaja a mayor temperatura y puede deteriorarse con el tiempo.

Además, el experto señala que en el fondo del depósito se acumulan impurezas y residuos, y que cuando se circula con poco combustible estos sedimentos se remueven con mayor facilidad, llegando al filtro y pudiendo obstruirlo, lo que afecta al rendimiento del motor. También explica que el combustible ayuda a mantener estable la temperatura del sistema, evitando que se caliente en exceso y que se dañen componentes como los inyectores.

¿Cuál es el mejor momento para echar gasolina?

@autosabraham ⛽🚗 ¿Esperar a que salte la reserva… o llevar el depósito siempre lleno, qué es mejor? Si siempre esperas a que salte la reserva del depósito, puedes acabar estropeando el coche ⚠️ La bomba de combustible va dentro del depósito y se refrigera con el propio combustible. Cuando circulas habitualmente en reserva, la bomba trabaja más caliente 🔥… y con el tiempo puede averiarse. Además, en el fondo del depósito siempre hay residuos y suciedad. Si vas justo de gasolina o diésel, esa suciedad se mueve, llega al filtro de combustible y puede provocar: ❌ Pérdida de potencia ❌ Obstrucciones ❌ Averías en el sistema de inyección Y hay algo que casi nadie sabe 👇 El combustible también ayuda a regular la temperatura del sistema. Si el nivel es muy bajo, el sistema trabaja más forzado y puede afectar a inyectores y otros componentes 🔧 👉 No hace falta llevar el depósito siempre lleno. Pero no lo mantengas constantemente en reserva. Lo ideal es mantenerlo por encima de la mitad para alargar la vida del coche ✅ 📘 He preparado una guía gratuita con hábitos que alargan la vida de tu coche y evitan averías caras. 💬 Comenta la palabra “COCHE” y te la envío por privado 👇 #IrEnReserva #CuidarElCoche #MantenimientoCoche #CochesBadajoz #AutosAbraham ♬ sonido original – Autos Abraham

«La bomba de combustible va dentro del depósito y se refrigera con el propio combustible. Cuando circulas siempre en reserva, la bomba trabaja a más temperatura y con el tiempo puede acabar estropeándose. Además, en el fondo del depósito se acumulan suciedad y residuos, y si se circula con poco combustible, esa porquería se remueve, llega al filtro y puede obstruirlo, haciendo que el coche pierda potencia. Hay otra cosa que poca gente sabe: el combustible también ayuda a mantener la temperatura del sistema estable; si llega demasiado caliente, no enfría como debería y puede afectar a los inyectores y otros componentes. Por eso no es necesario llevar siempre el depósito lleno, pero tampoco es recomendable ir en reserva; lo ideal es mantenerlo por encima de la mitad para alargar la vida del coche».

Los mejores trucos de la DGT para ahorrar

Cuantos más kilos haya que poner en movimiento, más energía se consumirá, así que es fundamental revisar la carga antes de un viaje para dejar sólo lo imprescindible.

Para lograr una conducción eficiente los expertos aconsejan circular con marchas largas. También se recomienda tener en cuenta el indicador que, en los modelos actuales, indica cuándo cambiar de marcha, así como utilizar el modo «ECO» de conducción si el vehículo ofrece esa posibilidad.

Al iniciar la marcha el motor está frío, razón por la cual es tan importante evitar acelerones y mantener unas revoluciones bajas hasta que alcance los 90ºC.

Además de cambiarlos hábitos de conducción, es clave revisar el estado del motor del vehículo, especialmente, el filtro de combustible, que evita un sobreesfuerzo del motor para ahorrar combustible.

Los neumáticos influyen directamente en el consumo de combustible. Son los únicos elementos del coche que están en contacto con el suelo, por lo que su buen estado y una correcta presión reducen el consumo de combustible. Como explica Pedro Álvarez, director de marketing de Michelin, «el neumático es el nexo de unión entre el coche y la carretera, por lo que tiene que ser seguro, duradero y sostenible. Por ello, este elemento de alta tecnología tiene que estar siempre en buen estado y con las presiones recomendadas por el fabricante».

Uno de los fallos más comunes es la presión excesiva o insuficiente, ya que si es demasiado alta provoca un desgaste marcado en el centro de la banda de rodadura, mientras que si es baja afecta a los laterales. Otro error habitual es utilizar una llanta inadecuada, ya que una medida incorrecta puede generar desgaste en el centro o en los extremos del neumático.