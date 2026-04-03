KIA revienta el mercado con el coche eléctrico más barato: motor de 147 CV por menos de 24.000 euros

El nuevo Kia EV2 no es un coche eléctrico más, sino que promete convertirse en uno de los lanzamientos más estratégicos de 2026 en España. Con hasta 453 kilómetros de autonomía y tecnología de vanguardia, estamos ante un SUV orientado principalmente al entorno urbano con poco más de cuatro metros de longitud. Fabricado en Europa, está disponible con dos configuraciones distintas. Por un lado, la versión convencional de cinco plazas con 362 litros de maletero; y, por otro lado, un modelo con cuatro asientos individuales traseros deslizables que elevan la capacidad hasta los 403 litros, además de un pequeño compartimento delantero de 15 litros.

También se han confirmado dos versiones de motorización. La variante con batería LFP de 42,2 kWh ofrece 146 CV y una autonomía homologada de hasta 317 kilómetros según el ciclo WLTP. Por encima se sitúa la batería NCM de 61 kWh, que alcanza hasta 453 kilómetros de autonomía, aunque con una potencia ligeramente inferior, de 135 CV. Desde el punto de vista técnico, el nuevo coche eléctrico de Kia ofrece una potencia de carga rápida en corriente continua de hasta 118 kW.

Kia EV2, el coche eléctrico más barato del mercado

«El EV2 es una nueva expresión del estilo vanguardista de los vehículos eléctricos Kia, con un tamaño ideal para las calles urbanas. Su presencia dinámica reinventa la filosofía de diseño «Opuestos Unidos» de Kia para una nueva generación. Elementos robustos y verticales se equilibran con superficies limpias y modernas para crear un SUV diseñado para inspirar desde el primer momento. En el interior, sus dimensiones compactas dan paso a un habitáculo espacioso y versátil, ideal para un estilo de vida urbano moderno».

El KIA EV2 se presenta como una propuesta sólida dentro del segmento de eléctricos asequibles, combinando un diseño atractivo con un interior espacioso y cargado de tecnología. Su sistema de propulsión es equilibrado, con un motor competente y dos opciones de batería pensadas para distintos tipos de usuario, consolidándose como una alternativa interesante frente a modelos chinos urbanos, así como frente a vehículos que buscan destacar principalmente por la autonomía.

Con la batería de 61 kWh, el KIA EV2 puede recorrer hasta 435 kilómetros, mientras que la versión de 42,2 kWh alcanza unos 317 km. Ambas configuraciones permiten carga en corriente continua de 11 kW, y conectadas a un cargador rápido, la potencia sube hasta 118 kW, logrando recargar la batería del 10 al 80 % en apenas 29 minutos. Su motor único ofrece 108 kW (147 CV) de potencia y 250 Nm de par, alcanzando una velocidad máxima de 161 km/h y acelerando de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos.

Se encuadra en el segmento SUV eléctrico de tamaño B, con unas dimensiones de 4,060 mm de longitud, 1,800 mm de anchura y 1,575 mm de altura, además de una batalla de 2,565 mm. Ofrece un maletero trasero de 377 litros para sus cinco plazas y un pequeño maletero delantero de 15 litros.

«El EV2 incorpora una amplia gama de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS)12. Desde sistemas de prevención de colisiones que ayudan a identificar riesgos potenciales con antelación, hasta asistentes de conducción en autopista que aportan mayor confianza a velocidades más altas. El vehículo también incluye sistemas de ayuda al aparcamiento que reducen el estrés en espacios estrechos. En conjunto, estas tecnologías aportan seguridad inteligente y mayor comodidad a tus desplazamientos diarios en vehículo eléctrico».

Los sistemas de seguridad y asistentes a la conducción del EV2 son bastante completos en ambos niveles de equipamiento. Entre ellos se incluyen el sistema de frenada de emergencia, mantenimiento de carril, control de velocidad adaptativo, alerta de vehículos en el ángulo muerto (con una función que muestra en la instrumentación la imagen de las cámaras exteriores, complementando la visión de los retrovisores) y frenada automática ante tráfico cruzado, entre otros. La principal diferencia es que la versión Earth puede incorporar el asistente de cambio de carril HDA 2, que permite iniciar el cambio de carril en autopistas y autovías simplemente pulsando el intermitente.

Precio

El nuevo coche eléctrico de Kia llega a un precio muy contenido para lo que ofrece, sobre todo con las ayudas del Plan Auto+. En su lanzamiento, y al momento de redactar este artículo, el modelo parte de los 24.550 euros, que tras aplicar las subvenciones del Plan AUTO+ y la bonificación del Certificado de Ahorro Energético (CAE) se quedaría en unos 19.599 euros. Por su parte, el KIA EV2 Air Standard Range tiene un precio inicial de 29.450 €, con ayudas de 4.901 € que dejan un coste final de 24.550 € y 19.599 € tras bonificaciones, mientras que el KIA EV2 Earth Standard Range parte de 33.575 €, con una ayuda de 4.175 €, resultando en 29.410 € y 24.460 € con las bonificaciones aplicadas.

Más adelante, el KIA EV2 incorporará la Smart Key, que permitirá acceder al vehículo usando el teléfono móvil, además de ofrecer la opción de aparcarlo en batería de forma remota. También se espera para julio de 2026 la llegada de un nuevo nivel de equipamiento denominado GT Line, que destacará por detalles estéticos exclusivos en el exterior e interior.