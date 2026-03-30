La lista de los coches más fiables de 2026 según la OCU: los híbridos ya ganan a todos

El informe anual de fiabilidad 2026 de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), elaborado a partir de la experiencia real de 85.590 conductores en 10 países europeos, confirma el dominio indiscutible de las marcas asiáticas. Mientras que Lexus y Toyota ocupan los primeros puestos del podio, mientras que MG cae hasta los últimos puestos. El estudio sobre los mejores coches de 2026 según la OCU analiza 392 modelos, sitúa a Lexus en la cima del podio, logrando la puntuación más alta tanto en ausencia de averías como en el índice de satisfacción de sus clientes. Le siguen muy de cerca Subaru, Toyota y Suzuki, .

La OCU elabora el ranking de los mejores coches de 2026 teniendo en el número de fallos sufridos por los propietarios, la gravedad de las averías, la edad del vehículo y los kilómetros recorridos hasta que aparece el fallo, así como la satisfacción del usuario, que refleja la experiencia global. No se incluyen daños causados por accidentes o vandalismo, centrándose exclusivamente en la fiabilidad mecánica y electrónica del vehículo.

Los mejores coches de 2026 según la OCU

«Nuestro ranking de fiabilidad de coches se elabora con las respuestas de 85.590 automovilistas. Un año más, los fabricantes nipones colocan cuatro marcas en cabeza: Lexus, Subaru, Toyota y Suzuki. Las marcas chinas aparecen por primera vez en nuestra encuesta, BYD entre las 10 primeras. En general, los resultados son muy buenos: todas las marcas, excepto MG y Land Rover, obtienen notas de fiabilidad por encima de 76 sobre 100.

El farolillo rojo es Land Rover, que repite la posición del año pasado. No obstante, su nota es aceptable. Por delante se sitúan marcas muy conocidas Peugeot y Citroën y las mencionadas marcas chinas. Volkswagen ha mejorado varias posiciones, subiendo de la posición 31ª a la 25ª. Tesla ocupa la quinta posición», detalla la OCU.

Según los últimos estudios de fiabilidad y satisfacción de vehículos, las marcas mejor valoradas en fiabilidad son Lexus con 93 puntos, seguida de Toyota, Suzuki y Subaru con 91, y Honda, Tesla, BYD, Smart, Mazda, Mitsubishi y Kia con 89. En términos de satisfacción, las más destacadas son Lexus con 91, Porsche con 91, Tesla con 89, Subaru y BYD con 88, Alfa Romeo con 88 y Mini, BMW y Volvo con 86. Otras marcas relevantes incluyen Mercedes-Benz con 86 en satisfacción y 84 en fiabilidad, Audi con 85 y 84 respectivamente, y Cupra con 84 en ambos indicadores. Por su parte, marcas como Lancia, Smart, Mitsubishi y Dacia presentan puntuaciones más bajas en satisfacción, mientras que Land Rover y MG muestran menores niveles de fiabilidad: 64 y 72 puntos, respectivamente.

Ranking

Entre las marcas europeas, BMW lidera con 87 puntos, empatada con Hyundai, Mini, Lancia y Nissan. Le sigue Mercedes-Benz con 84 puntos, junto a Audi, Cupra, Seat, Porsche y Dacia. Stellantis, por su parte, obtiene puntuaciones más bajas: Peugeot, Citroën y DS suman 76 puntos, mientras que Land Rover cierra la lista con 64 puntos.

Año tras año, los informes de la OCU muestran que Japón sigue siendo sinónimo de fiabilidad. En esta edición, Lexus repite como la marca más confiable del mercado con una puntuación de 93 sobre 100, seguida de cerca por Toyota, Suzuki y Subaru, todas ellas con 91 puntos. La fiabilidad no solo mide la frecuencia de averías, sino también su impacto, penalizando más un fallo que inmoviliza el vehículo que uno meramente estético, lo que explica la solidez de marcas que priorizan la simplicidad mecánica.

La irrupción china también se deja notar. BYD, con su apuesta eléctrica, se sitúa directamente en el séptimo puesto con 89 puntos, al nivel de Honda, Tesla o Mazda. En cambio, MG, a pesar de su éxito comercial, queda relegada a la penúltima posición con 72 puntos, solo por delante de Land Rover. Lynk & Co tampoco destaca, ocupando el puesto 35 con 76 puntos, empatada con Peugeot, Citroën y DS, lo que evidencia que las ventas no siempre reflejan durabilidad mecánica.

El informe también analiza la fiabilidad según segmento y motorización. Entre los coches pequeños de gasolina destacan Toyota Aygo Cross con 98 puntos y Peugeot 108, Hyundai i20, Kia Rio y Mazda 2 con 96. En los medianos diésel sobresalen Mercedes-Benz GLA y Jeep Renegade con 89 puntos. En eléctricos pequeños, Opel Corsa y Dacia Spring alcanzan 89 puntos, mientras que en medianos Kia Niro lidera con 96. Entre los grandes eléctricos, Tesla Model Y y Toyota RAV4 obtienen 96 puntos. En híbridos pequeños y medianos, destacan Kia Stonic y Toyota C-HR con 96 puntos.

Tania Puche, directora de comunicación de GANVAM, señala que «encaramos 2026 con el optimismo de que será el año de la recuperación, en el que superaremos los 1,2 millones de unidades matriculadas. En este sentido, la activación del plan auto+ supondrá dar continuidad a las ayudas a la compra para seguir impulsando la electrificación, que se acercará a una cuota del 30% en 2026, y queda pendiente completarlo con el plan nacional de renovación del parque, que contempla la Ley de Movilidad Sostenible. Con esta combinación, se construye un marco adecuado para tener una demanda interna fuerte que asegure el futuro del sector».