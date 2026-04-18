Los sindicatos han convocado una huelga en las gasolineras en pleno puente de mayo con el objetivo de que sus peticiones sean atendidas al coincidir con una fecha tan importante en la que se esperan millones de desplazamientos por carretera y en la que muchos ciudadanos decidirán llenar el depósito antes de su salida, así como a la vuelta.

Así, el objetivo de estos paros convocado por UGT y CCOO en el sector de estaciones de servicio, los días 30 de abril -desde las doce del mediodía hasta las cuatro de la tarde- y 3 de mayo – las 24 horas- en todo el país, es desbloquear la negociación del convenio colectivo.

Por otro lado, esta huelga también va a servir para reclamar aumentos salariales para no perder poder adquisitivo. En concreto, estos dos sindicatos denuncian que la patronal está poniendo sobre la mesa una oferta económica claramente regresiva». Además, denuncian que la intención de la patronal es «topar el IPC sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y eliminar incrementos salariales previamente planteados, trasladando de nuevo el coste de la situación económica a las personas trabajadoras».

En consecuencia, desde CCOO y UGT se pide un incremento mínimo del salario del 2% anual y una cláusula de garantía que asegure la actualización conforme al IPC real, es decir, más un 0,5%. Asimismo, desde el sector de las gasolineras sys trabajadores también reclaman avances temas como la conciliación, la reducción de jornada y la mejora de los pluses.

Huelga indefinida de controladores aéreos

Por otro lado, desde este viernes y coincidiendo con la final de la Copa del Rey y la Feria de Abril en Sevilla ha comenzado una huelga de controladores aéreos de Saerco.

De esta forma, La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CCOO han convocado a partir de este viernes 17 de abril una huelga indefinida en el gestor privado de navegación aérea Saerco. En consecuencia, esta convocatoria afecta a los controladores de las torres gestionadas por la empresa, que son las de los aeropuertos de Sevilla, Jerez (Cádiz), Cuatro Vientos (Madrid), Vigo (Pontevedra), La Coruña, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura (Islas Canarias).

Por tanto, la protesta afecta, principalmente, a la final de la Copa del Rey en Sevilla, que enfrentará este sábado al Atlético de Madrid y a la Real de San Sebastián, y a la Feria de Abril de Sevilla, que arranca el martes 21 de abril.

Asimismo, ante la posibilidad de que se produzcan importantes retrasos y cancelaciones, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Facua han recordado las compensaciones a las que tienen derecho los pasajeros.