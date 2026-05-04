David Bustamante habla abiertamente sobre su ruptura con Paula Echevarría: «El amor es un sentimiento caduco»

David Bustamante ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los episodios más comentados de su vida personal, su ruptura con Paula Echevarría. Tal y como hemos comprobado nosotros mismos, lo ha hecho con una serenidad que evidencia el paso del tiempo.

El cantante se sentó ante los reporteros con TEA del programa 100% Únicos, en un encuentro marcado por la honestidad, donde no esquivó ninguna cuestión relevante. Entre los temas abordados, el amor y sus distintas etapas ocuparon un lugar central, permitiendo al artista reflexionar sin reservas sobre su pasado y su presente sentimental.

Han transcurrido casi 10 años desde que la pareja anunció su separación en 2017, una decisión que se formalizó con el divorcio un año después y que puso fin a una de las relaciones más mediáticas del panorama nacional.

Lejos de cualquier tono amargo o reproche, Bustamante ha explicado su visión de aquel momento con una frase que no ha pasado desapercibida: «A veces el amor es un sentimiento caduco». Con estas palabras, el intérprete quiso resumir una experiencia que, según sus propias declaraciones, evolucionó de forma natural hacia otros sentimientos más calmados.

En ese sentido, el artista dejó claro que, tras el final de una relación sentimental, pueden mantenerse vínculos positivos que merecen ser preservados. Según explicó, cuando el amor se agota, lo que permanece es «una relación de cariño y gratitud», un enfoque que pone de relieve su intención de valorar lo compartido por encima de las diferencias. Esta perspectiva, alejada de la confrontación, ha marcado la forma en la que ambos han gestionado su separación a lo largo de los años.

Lo más importante para Bustamante

Uno de los aspectos en los que Bustamante hizo especial hincapié fue en la importancia de priorizar el bienestar de los hijos por encima de cualquier circunstancia personal. El cantante subrayó que, en su caso, esta premisa ha sido fundamental desde el primer momento, actuando como guía en cada decisión tomada tras la ruptura.

«Lo importante es dejar un buen sabor de boca en las personas que pasan por tu vida», afirmó durante la entrevista, destacando que ese enfoque es, a su juicio, «lo sano y lo natural».

En la misma línea, insistió en la necesidad de adoptar una actitud responsable cuando hay menores de por medio, situando sus intereses por encima de los conflictos de los adultos. Para Bustamante, esta forma de actuar no solo facilita una convivencia más equilibrada, sino que también contribuye a construir relaciones más maduras y respetuosas a largo plazo. Sus palabras reflejan una evolución personal en la que la experiencia ha jugado un papel determinante.

Superada esa etapa, el artista ha iniciado un nuevo capítulo en su vida sentimental que, según él mismo reconoce, ha sido clave para recuperar la ilusión. «Al final empiezan otras historias increíbles y conocí al amor de mi vida», explicó, abriendo la puerta a una narración más luminosa y optimista. Este cambio de perspectiva pone de manifiesto su disposición a seguir creyendo en el amor, pese a las dificultades vividas en el pasado.

Muy enamorado de Yana Olina

La historia con su actual pareja, tal como relató, tuvo un origen inesperado en una academia de baile, donde coincidieron por motivos profesionales. En aquel contexto, la relación comenzó de forma discreta, evolucionando con el tiempo hacia un vínculo más profundo. «Fue una historia maravillosa, súper romántica», recordó, destacando que ella era su profesora de baile.

En un primer momento el romance del cantante con Yana Olina, que así se llama la bailarina en cuestión, generó mucha curiosidad, pero ahora todo se ha asentado. Con el paso de los años, aquella conexión inicial se ha consolidado hasta convertirse en una relación estable que ya suma ocho años de recorrido.

Por otro lado, Bustamante ha explicado cómo es su vida junto a Yana, poniendo el foco en los pequeños gestos que, según él, marcan la diferencia. La definió como una «compañera de viaje maravillosa», capaz de comprenderle y acompañarle en su día a día con cercanía y afecto. Estas palabras dibujan una relación basada en la complicidad y el apoyo mutuo, elementos que Bustamante considera esenciales.

En su relato, destacó especialmente la importancia de sentirse querido y esperado al regresar a casa, un aspecto que, según explicó, aporta sentido a su rutina. «Cuando llego a casa viene corriendo, sonriendo, a darme un abrazo y un beso», comentó, describiendo una escena cotidiana que resume su actual estado emocional. Para el artista, este tipo de gestos son los que realmente dan valor a la vida.

A modo de conclusión, el ex concursante de OT reivindicó una visión del amor que combina realismo y optimismo, reconociendo tanto su carácter cambiante como su capacidad para renovarse. «Cuando alguien sabe que le esperan y le aman de esa manera, la vida merece la pena», afirmó, cerrando su intervención con una reflexión que resume su experiencia.

Con todo esto, ha dejado claro que, aunque algunas etapas se cierren, siempre existe la posibilidad de comenzar otras nuevas con ilusión renovada.