Todo sobre Anna Wintour: cómo es su vida, cuántos hijos tiene, dónde trabaja y con quién ha estado casada

La figura de Anna Wintour ha vuelto a convertirse en noticia tras la celebración de la Met Gala, la gran cita anual de la industria que se celebra precisamente hoy y de la que ella es la máxima responsable.

Durante casi cuatro décadas al frente de Vogue, Wintour ha consolidado una imagen pública inconfundible, marcada por su característico corte de pelo bob y sus inseparables gafas de sol oscuras. Sin embargo, más allá de esa estética cuidadosamente construida, existe una vida personal atravesada por cambios, decisiones complejas y una disciplina férrea que ha sostenido su éxito profesional.

Su rutina diaria es tan meticulosa como su criterio editorial: comienza cada jornada a las 5:30 de la mañana, momento en el que repasa la prensa antes de dedicarse a una de sus grandes pasiones, el tenis.

El lado más íntimo de Anna Wintour

Según los datos a los que hemos tenido acceso, el deporte ocupa un lugar central en su vida. Admiradora confesa de figuras como Roger Federer, Wintour ha integrado esta práctica en su identidad, del mismo modo que mantiene interés por el cine y nombres como Hugh Jackman. Tras el ejercicio, su rutina continúa con un desayuno sencillo antes de iniciar su jornada laboral en las oficinas de Vogue, donde comenzó su etapa como editora en 1988.

En aquel momento, su vida personal estaba estrechamente ligada a su matrimonio con el psiquiatra infantil David Shaffer, con quien se había casado en 1984. La pareja formó una familia con el nacimiento de sus dos hijos: Charles, en 1985, y Katherine, en 1987. Durante esos años, Anna logró compaginar la consolidación de su carrera con su faceta como madre.

Antes incluso de formalizar su divorcio, la editora había conocido al inversor en telecomunicaciones Shelby Bryan, con quien coincidió en 1997 en un evento benéfico vinculado al Ballet de Nueva York. En aquel entonces, ambos estaban casados, lo que convirtió su relación en objeto de atención mediática desde sus inicios.

La relación con Bryan se consolidó con el paso del tiempo y culminó en matrimonio en 2004, dando lugar a una de las parejas más influyentes del panorama internacional, aunque siempre desde la discreción. No tuvieron hijos en común, pero compartieron más de dos décadas de vida hasta su separación en 2020.

Las razones del divorcio nunca fueron confirmadas oficialmente, aunque algunas versiones apuntaron a un desgaste progresivo, mientras que otras señalaron cuestiones económicas y personales relacionadas con el empresario.

Los hijos de Anna Wintour

Más allá de sus relaciones sentimentales, la dimensión familiar de Anna Wintour se ha transformado con el paso de los años. Sus dos hijos han seguido caminos profesionales muy distintos, reflejando una diversidad de intereses dentro del mismo núcleo. Charles optó por la medicina, siguiendo una trayectoria similar a la de su padre, y ha desarrollado su carrera en hospitales públicos de Nueva York. Casado y con dos hijas, Caroline y Ellena Rose, ha convertido a Wintour en abuela, una faceta menos visible pero significativa en su vida.

Katherine, conocida en su entorno como Bee, ha orientado su carrera hacia el ámbito creativo, trabajando como productora de televisión y teatro. Su cercanía al mundo de la moda y su presencia en eventos de alto perfil, incluida la Met Gala, la han situado en una posición más mediática que su hermano. Está casada con Francesco Corazzini, vinculado también al universo editorial por su relación familiar con la histórica directora de Vogue Italia, Franca Sozzani. En 2021, la pareja tuvo a su primer hijo, Oliver, ampliando así la familia.

En paralelo a estos cambios personales, el reconocimiento institucional hacia Wintour ha alcanzado uno de sus puntos más altos recientemente. Este mismo año, ha sido distinguida por el rey Carlos III con la Orden de los Compañeros de Honor, una de las condecoraciones más exclusivas del Reino Unido.

Así, en un momento en el que su papel dentro de Condé Nast evoluciona y la Met Gala vuelve a situarla en el epicentro mediático, la figura de Anna Wintour se redefine sin perder su esencia. Su legado no se limita a una revista ni a una industria concreta, sino que abarca una forma de entender la cultura, el poder y la disciplina.

Mientras el mundo de la moda observa con atención los próximos pasos de la editora, su historia personal continúa siendo un reflejo de transformación constante y de una vida construida entre la exigencia profesional y los vínculos familiares.