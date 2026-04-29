Así es Anna Wintour, la editora de moda que ¿inspiró ‘El diablo viste de Prada’?

El diablo viste de Prada 2 llega a los cines después de 20 años de espera para los fans de la moda y el cine, pero no todo el mundo sabe quién es la persona que inspiró el personaje de Miranda Priestly, a la que vuelve a dar vida Meryl Streep. La Anna Wintour es la mujer en la que está basada la novela que luego fue adaptada al cine y que ha sabido darle la vuelta a un relato que la convertía en la auténtica villana de la moda y en una jefa que ninguno queremos en nuestra vida. Eso pensó Lauren Weisberger, la escritora de esta novela, que tuvo que sufrirla como jefa durante una temporada en la revista Vogue. Así es la vida de esta leyenda de la moda y del periodismo.

Nacida en Londres en el año 1949, estuvo influenciada por su padre, Charles Vere Wintour, que fue editor del conocido periódico Evening Standard. Eleanor Trego Baker, su madre, era estadounidense y trabajó como profesora, formando una familia adinerada y de clase alta de la capital británica. Aunque siempre tuvo opción de terminar sus estudios, Anna decidió saltarse varios pasos y adentrarse en el mundo de la moda, y se metió de lleno en el mundo de las revistas (ahí viene la influencia de su padre periodista). Tras pasar por Harper’s & Queen y Harper’s Bazaar, consiguió un puesto en la editora Condé Nast, que está detrás de publicaciones tan prestigiosas como GQ, Vogue, Glamour y Vanity Fair, entre otras.

En pocos años, la joven Anna consiguió hacerse importante en la multinacional, escalando hasta ser la directora creativa de Vogue en Estados Unidos. En 1985 fue ascendida hasta la dirección de la revista Vogue en Reino Unido, pudiendo regresar a su país, pero su buen hacer allí hizo que la volviese a América, dando un cambio enorme a la revista desde que fue nombrada editora jefa.

Tal y como cuenta El diablo viste de Prada con la revista Runway, Wintour ha sido durante décadas la mujer más poderosa de la moda, teniendo en sus manos las ventas y el prestigio de firmas como Prada, Armani y convirtiendo en estrellas a nombres como John Galliano, por los que apostó en sus páginas y portadas.

Sí, Anna Wintour está detrás de la Met Gala de la moda

La Costume Institute Gala, que es como se llama oficialmente este evento, es la reunión de los famosos del mundo de la moda, los negocios y el arte en la que deben mostrar sus diseños más arriesgados (que no siempre elegantes). Se celebra el primer lunes de mayo de cada año y en ella se reúnen fondos para causas benéficas. La exposición es tan grande para los invitados que hay pelea por ser invitado a ella y las firmas y diseñadores hacen lo que sea para que sus vestidos se vean en la alfombra roja.

Anna es la presidenta de este evento, eligiendo personalmente la temática de cada año y revisando la lista de invitados y anfitriones. Como decimos, hay auténticas tortas por acudir y muchos tratan de convencer a la periodista de ser incluidos en esas listas.

El día que llegó a romper internet por un chándal

Para los fans de la moda y de El diablo viste de Prada, ver a todo un icono de la elegancia como ella en ropa de deporte parecía imposible, pero demostró que también es humana cuando la pandemia paró por completo el mundo en el año 2020. En pleno encierro, la mujer más influyente de la moda se atrevió a mostrar al mundo que estaba teletrabajando con un pantalón deportivo y un jersey de rayas. Se trata de prendas que cualquier mortal nos pondríamos un día normal de nuestra vida, pero que parecía imposible que ella pudiera usar o que quisiera aparecer en público con ellas.

La inteligente manera de capear las críticas de ‘El diablo viste de Prada’

Para cualquier jefe podría haber sido un duro golpe que una ex empleada descontenta publique un libro que sea éxito de ventas y que de ahí nazca una película que ha marcado historia, pero Anna ha sabido darle la vuelta. Mientras su equipo no podía dar crédito al retrato que se hacía de ella como una mujer maniática y déspota, ella comenzó a abrazar el meme en un momento en el que ni sabíamos lo que eran los memes.

Lejos de salir al ataque y criticar a la autora, Anna Wintour decidió acudir al estreno de la película vestida de Prada, demostrando que sí, que ella es el mismísimo diablo. Con el paso de los años, se ha llegado a hablar de este libro y de la película en la revista Vogue, y la propia Anna no ha dudado en protagonizar portadas y grandes momentos virales con Anne Hathaway y Meryl Streep, las protagonistas de esta película.