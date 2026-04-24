Los motivos por los que acusan de racismo a ‘El diablo viste de Prada 2’ en China

Lo que prometía ser el regreso triunfal de Miranda Priestly a la gran pantalla se ha topado con un muro de indignación que amenaza con hundir la secuela. El Diablo viste de Prada 2 está en el ojo del huracán, y esta vez no es por un desplante de moda, sino por una acusación de racismo que ha dejado en shock al gigante asiático. ¿El motivo? El desafortunado nombre de uno de sus nuevos personajes.

«Qin Chou», el nombre que ha encendido el boicot en Weibo

La polémica ha estallado tras filtrarse que uno de los nuevos asistentes en la trama se llamará Qin Chou. Lo que para los guionistas de Hollywood pudo parecer un nombre común, para el público chino es una bofetada cultural por dos motivos que han descolocado a la productora:

Fonética ofensiva: En redes sociales denuncian que el nombre suena peligrosamente similar a insultos racistas utilizados históricamente contra la comunidad asiática en Occidente.

En redes sociales denuncian que el nombre suena peligrosamente similar a insultos racistas utilizados históricamente contra la comunidad asiática en Occidente. Un significado humillante: En mandarín, la combinación de caracteres para ‘Qin Chou’ puede traducirse literalmente como ‘ desagradable’ o ‘feo’ , algo que se interpreta como una mofa directa hacia el personaje.

En mandarín, la combinación de caracteres para ‘Qin Chou’ puede traducirse literalmente como ‘ , algo que se interpreta como una mofa directa hacia el personaje. ¿Habrá censura? Las autoridades chinas ya están vigilando de cerca el proyecto, lo que podría suponer el veto total de la película en el mercado más importante del mundo.

Polémica descontrolada

Mientras Anne Hathaway y el resto del reparto guardan un silencio sepulcral, el debate en plataformas como TikTok y Weibo (la red social más popular en China) no deja de crecer. Muchos fans se preguntan cómo un proyecto de este presupuesto no contó con asesores culturales para evitar un patinazo de tal calibre. Esto supondría un enorme golpe para la imagen de la película, que pretende triunfar en todo el planeta, también en Asia.

¿De qué va ‘El diablo viste de Prada 2’?

Hay que esperar al 30 de abril para ver esta esperada segunda parte, que aborda la crisis que las revistas de moda atraviesan por culpa de las redes sociales y las influencers. Es ahí donde Runway, la revista ficticia de la que se habla en la película, necesita ayuda para poder sobrevivir.

Miranda necesita ayuda de un importante grupo inversor, que confiará en Andy, su antigua ayudante, para sacar adelante la publicación tras inyectar dinero. Este reencuentro llega después de 20 en los que la vida de ambas ha cambiado mucho y Andy ya no es una becaria. Miranda deberá acostumbrarse a seguir sus órdenes si de verdad quiere salvar su querida revista.

El reparto de ‘El diablo viste de Prada 2’

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt como protagonistas, que volverán a meterse en los papeles de Miranda, Andy y Emily. Stanley Tucci volverá a dar vida a Nigel, la mano derecha de Miranda. La gran novedad será que conoceremos al marido de la despiadada directora de la revista, al que interpretará Kenneth Branagh. El reparto lo completan nombres como Simone Ashley, Lucy Liu, Pauline Chalamet, B.J. Novak o Justin Theroux.

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