Cielo nuboso en toda la provincia de Zaragoza con chubascos y tormentas, que podrían ser localmente fuertes en la tarde. Las temperaturas mínimas y máximas descenderán ligeramente en Cinco Villas, mientras que en el resto se mantendrán estables o ascenderán levemente. El viento será flojo, predominando de componente oeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: lluvias y nubes dominan la jornada

El día se presenta como un lienzo gris que se va llenando de matices a medida que avanza la jornada. Esta mañana, el cielo aparecerá cubierto, como si estuviera envolviendo a Zaragoza en un abrazo de nubes, con una ligera brisa que apenas acaricia, marcando una velocidad de 5 km/h. Con temperaturas que comenzarán en los 12 grados, el ambiente se tornará más fresco, pero no se puede descartar que desde las primeras horas se escuchen los tambores de la lluvia que podrían llegar a ser intensos.

Ya por la tarde, las probabilidades de chubascos aumentan, transformando el paisaje en una danza de gotas que se suman al peso de la humedad en el aire, generando una sensación térmica que podría sentirse aún más cálida, hasta alcanzar los 23 grados. A medida que el sol se despide en el horizonte a las 21:04, pesadas nubes continuarán su obra, sin dejar de recordar que el tiempo sigue siendo caprichoso, propenso a regalarnos sorpresas hasta el último instante.

Calatayud: nubes grises y lluvias intensas

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo una sensación de inquietud, ya que las nubes grisáceas se apoderan del horizonte, prefigurando un tiempo inestable. A medida que avanza la mañana, las lluvias intensas comenzarán a marcar el ritmo, mientras el viento del sureste se dejará sentir, aportando frescura al ambiente.

A medida que el sol avance en su recorrido, la temperatura apenas superará los 20 grados, contrastando con los fríos 9 de la madrugada. Las probabilidades de lluvia son absolutas y la sensación térmica podrá calar hondo, haciendo que la humedad sea notable. Se recomienda salir preparado con paraguas y, si es posible, una chaqueta para afrontar el día variable que nos espera.

Tarazona: cielos nublados y posible lluvia

El tiempo en Tarazona presenta un panorama estable con cielos mayormente nublados. Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 18 grados, mientras que la sensación térmica podría ser similar, aunque se espera una mínima de 8 grados. Existe una elevada probabilidad de lluvia tanto en la mañana como en la tarde-noche, con un leve viento del noreste.

Este es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo la suave brisa, aunque es recomendable llevar un paraguas a mano. La atmósfera tranquila favorecerá las actividades diarias, permitiendo disfrutar de los rincones de la ciudad.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET